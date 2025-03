France-Croatie a amené une belle audience à TF1

Et si ce France-Croatie était le match de la réconciliation entre l’équipe de France et son public ?

Le match de dimanche soir semble avoir ravivé une flamme qui s’épuisait entre les Bleus et leurs supporters. Dans un Stade de France qui faisait du bruit, les hommes de Didier Deschamps se sont qualifiés au bout de 120 minutes et une séance de tirs au but dans un match au scénario rocambolesque. Alors que les audiences pour les matchs de la sélection française sont moins hautes qu’auparavant, le match contre la Croatie s’est avéré être le meilleur des Bleus depuis le début de saison.

Encore en dessous du XV

6,3 millions de téléspectateurs ont regardé France-Croatie, selon les données de Médiamétrie. Cela représente 34,3 % de part d’audience pour TF1. À titre de comparaison, c’est toujours moins que les Bleus du rugby (6,9 millions), mais bien plus que le match aller qui avait rassemblé 5 millions de téléspectateurs avec 27,1 % de part d’audience. Une victoire qui a plu aux Français, qui sont restés jusqu’au bout de la nuit.

On remet ça début juin pour France-Espagne ?

