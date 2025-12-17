Luis Suárez rempile d'un an avec l'Inter Miami

Cure de jouvence.

Malgré ses 38 printemps, Luis Suárez a décidé de prolonger son rêve américain d’une saison supplémentaire à l’Inter Miami. Arrivé chez les Hérons en 2023 en provenance de Grêmio, El Pistolero disputera bien la saison 2026 comme l’a annoncé l’Inter Miami ce mercredi dans un communiqué.

« Sa vaste expérience et son leadership ont été essentiels pour que l’Inter Miami remporte ses troisième et quatrième titres», ajoute le club floridien. Avec 17 buts et 17 passes décisives en 50 match lors de la saison dernière qualifiée d’historique pour l’Inter Miami. En effet, Lionel Messi et ses coéquipiers ont été sacrés champions de la Conférence Est et ont remporté la MLS face aux Whitecaps de Vancouver (3-1).

Il faudra toutefois que l’attaquant uruguayen dans ses bonnes résolutions pour 2026 cesse les crachats et les balayettes.

