Sanction alourdie pour Luis Suárez après son crachat

Alors qu’il aurait suffi qu’il tourne sept fois la langue dans sa bouche avant de cracher.

Les ennuis continuent pour Luis Suárez. Auteur d’un crachat sur l’un des membres du staff des Sounders de Seattle, après la lourde défaite en finale de Leagues Cup de l’Inter Miami (3-0), l’ancien international uruguayen avait initialement écopé d’une suspension de six matchs. Cette sanction a été alourdie ce lundi de trois matchs supplémentaires, portant le total à neuf matchs de suspension pour « El Pistolero » toutes compétitions confondues.

Une décision prise par la MLS

À l’origine, l’attaquant de 38 ans a été suspendu par la commission de discipline du tournoi, une sanction qui ne prendra ainsi effet que lors de la prochaine campagne de Leagues Cup. Ces trois nouveaux matchs de suspension sont en revanche une décision de la MLS applicable dès les prochaines rencontres de l’Inter Miami. L’ancien joueur du Barça manquera ainsi les trois prochains matchs de la saison régulière. Javier Mascherano devra donc faire sans son avant-centre vedette face à Charlotte ce samedi, puis à domicile contre Seattle le 16 septembre et DC United le 20 septembre.

Faute avouée, pas toujours pardonnée.

