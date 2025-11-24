S’abonner au mag
  • MLS
  • Play-off
  • Cincinnati-Inter Miami (0-4)

Messi envoie l’Inter Miami en finale de la conférence Est

SF
LeBron 2018 ou Messi 2025 ?

Miami et Messi n’ont pas tremblé cette fois-ci. Après une lourde élimination au premier tour des play-off de MLS l’an passé face à Atlanta, la franchise floridienne se hisse vers la première finale de Conférence de son histoire en s’imposant 0-4 à Cincinnati.

Et la Pulga y est pour beaucoup : un but et trois passes décisives, ce qui lui permet également de devenir le joueur le plus prolifique d’une campagne de play-off avec six buts et six passes décisives, effaçant le record de contributions établi en 1999 par Ante Razov (10).

L’Argentine au pouvoir en Floride

Messi n’était pas le seul Albiceleste à briller ce dimanche soir. Après avoir inscrit le premier but de la tête sur un magnifique centre de Matheo Silvetti, l’octuple Ballon d’or a rendu la pareille à l’international U20 argentin d’un simple décalage sur le côté gauche.

Pour la suite du spectacle, c’est Tadeo Allende qui a conclu deux contres éclair, à chaque fois envoyé sur orbite par son capitaine, offrant une large victoire face à un adversaire que Miami n’avait encore jamais battu en saison régulière. Eh oui, si l’on fait les comptes, il n’y a eu que des Argentins décisifs ce dimanche soir, de quoi ravir Javier Mascherano, qui dispose d’ailleurs de 11 Argentins dans son effectif.

Rendez-vous dans la nuit de vendredi à samedi pour la finale de Conférence contre New York City FC.

MLS : Lionel Messi cartonne tout

