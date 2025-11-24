Messi envoie l’Inter Miami en finale de la conférence Est

LeBron 2018 ou Messi 2025 ?

Miami et Messi n’ont pas tremblé cette fois-ci. Après une lourde élimination au premier tour des play-off de MLS l’an passé face à Atlanta, la franchise floridienne se hisse vers la première finale de Conférence de son histoire en s’imposant 0-4 à Cincinnati.

Et la Pulga y est pour beaucoup : un but et trois passes décisives, ce qui lui permet également de devenir le joueur le plus prolifique d’une campagne de play-off avec six buts et six passes décisives, effaçant le record de contributions établi en 1999 par Ante Razov (10).

Now you see him ... now you don't. 🪄@InterMiamiCF // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/riNW4lwBfP — Major League Soccer (@MLS) November 23, 2025

L’Argentine au pouvoir en Floride

Messi n’était pas le seul Albiceleste à briller ce dimanche soir. Après avoir inscrit le premier but de la tête sur un magnifique centre de Matheo Silvetti, l’octuple Ballon d’or a rendu la pareille à l’international U20 argentin d’un simple décalage sur le côté gauche.

Pour la suite du spectacle, c’est Tadeo Allende qui a conclu deux contres éclair, à chaque fois envoyé sur orbite par son capitaine, offrant une large victoire face à un adversaire que Miami n’avait encore jamais battu en saison régulière. Eh oui, si l’on fait les comptes, il n’y a eu que des Argentins décisifs ce dimanche soir, de quoi ravir Javier Mascherano, qui dispose d’ailleurs de 11 Argentins dans son effectif.

Rendez-vous dans la nuit de vendredi à samedi pour la finale de Conférence contre New York City FC.

MLS : Lionel Messi cartonne tout