  • CAN 2025
  • Gr. A
  • Maroc-Mali (1-1)

Azzedine Ounahi : «  C'est un match qui va nous servir»

Un acte manqué.

Suite au match nul entre le Maroc et le Mali ce vendredi soir (1-1), qui oblige les Lions de l’Atlas à aller chercher sa qualification face à la Zambie lors de la dernière journée des phases de groupe, Azzedine Ounahi, visiblement remonté, n’a pas caché sa déception au micro du diffuseur de la CAN : « La première mi-temps, on était très bien, on a mis de l’intensité et on a eu des occasions pour marquer. Mais en seconde on n’est pas rentrés dans le match, on a arrêté de jouer. »

« On doit savoir que le match c’est 90 minutes  »

Malgré ce résultat décevant pour le pays hôte, le milieu de Gérone, passé par l’Olympique de Marseille, n’est pas pessimiste pour autant : « C’est un match qui va nous servir pour la compétition. On doit savoir que le match c’est 90 minutes et pas que la première mi-temps. On a pris un point aujourd’hui, le troisième match, il faudra en prendre trois pour finir premier du groupe. » Prochain rendez-vous pour les hommes de Walid Regragui ce lundi à 20 heures face à la Zambie.

Tout reste possible dans ce groupe A.

Frustré par le Mali, le Maroc ne valide pas encore son ticket pour les 8es de finale

