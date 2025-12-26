Frustré par le Mali, le Maroc ne valide pas encore son ticket pour les 8es de finale

Maroc 1-1 Mali

Buts : Díaz (sp, 45+5ᵉ) pour les Lions de l’Atlas // Sinayoko (sp, 64ᵉ)

Un duel de penaltys.

Choc annoncé du groupe A, la rencontre entre le Maroc et le Mali a accouché d’un nul ce vendredi à Rabat (1-1). D’entrée de jeu, les hommes de Walid Regragui, toujours sans Achraf Hakimi, se montrent incisifs. Au terme d’un beau une-deux, Brahim Díaz tente sa chance dans un angle fermé, Djigui Diarra repousse avant qu’Ismael Saibari, à la retombée, ne manque sa reprise à bout portant (17ᵉ). Dominés, les Aigles offrent un vrai défi physique mais peinent à contenir les assauts adverses. Sans surprise, ces derniers finissent par craquer. Juste avant la mi-temps, Nathan Gassama est fautif d’une main dans la surface sur une nouvelle différence de Díaz. La pépite du Real Madrid prend ses responsabilités et ouvre le score en prenant le portier malien à contrepied (1-0, 45ᵉ+4). Son 10ᵉ pion avec le Maroc.

Brahim Diaz obtient un penalty après une main de Nathan Gassama dans la surface ! L'ailier se fait justice lui-même, le Maroc mène 1-0 juste avant la mi-temps ! pic.twitter.com/DqjbfObyUN — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 26, 2025

Sinayoko répond à Díaz

Tout sauf rassasiés, les Lions de l’Atlas passent tout près de doubler la mise au début du second acte. Sur un coup franc parfaitement brossé par Anass Salah-Eddine, il ne manque que quelques centimètres pour qu’Ayoub El Kaabi ne place sa tête (47ᵉ). Les Aigles tentent tant bien que mal de réagir. Jusqu’à ce que Lassine Sinayoko soit fauché dans la surface par Jawad El Yamiq. Après avoir consulté la VAR, l’arbitre de la rencontre accorde le penalty à l’attaquant d’Auxerre, qui bat Yassine Bounou, pourtant parti du bon côté (1-1, 64ᵉ).

Bien décidés à renverser la vapeur pour valider leur qualification, les Marocains poussent. Servi plein axe, Youssef En-Nesyri réalise un contrôle orienté de grande classe et enchaîne avec une demi-volée, mais sa belle tentative est repoussée par une parade décisive de Diarra (78ᵉ). En tout fin de rencontre, le portier, toujours aussi vif, évite le pire en détournant une tête de Woyo Coulibaly qui aurait pu finir dans ses propres filets (90ᵉ+10). Malgré tous leurs efforts, les Marocains, toujours en tête du groupe A avec 4 points, ne parviennent pas à faire trembler de nouveau les filets et manquent donc l’occasion de valider leur qualification pour les huitièmes de finale.

La 3ᵉ journée s’annonce savoureuse.

