Paris s’offre une manita dans le Classique

Battu à l’aller, le Paris Saint-Germain s’est vengé en explosant l’Olympique de Marseille au Parc des Princes (5-0). Le plus large succès dans l’histoire du Classique permet aux Parisiens de reprendre leur fauteuil de leader, que l’OM a probablement abandonné avec cette défaite.

Paris Saint-Germain 5-0 Olympique de Marseille

Buts : Dembélé (12e et 38e), Medina CSC (64e), Kvaratskhelia (66e) et Lee (74e) pour le PSG

Difficile d’imaginer Ousmane Dembélé réaliser la même saison que celle de l’an dernier. Pourtant, le Ballon d’or 2025 part sur les mêmes bases. Un début de saison moyen, voire timide, avant d’accélérer après le Nouvel An, à l’image de son lob somptueux face au LOSC (3-0). Un pic de forme qui s’est de nouveau fait ressentir dans ce Classique face à l’Olympique de Marseille lors duquel Ousmane Dembélé s’est offert un doublé dont une frappe surpuissante après un slalom entre Leonardo Balerdi et Facundo Medina. Blessé et absent lors de la défaite à l’aller au Vélodrome (1-0), tout comme Barcola, Doué et Neves, celui qui a été décisif dans les six Classiques qu’il a disputés a donc permis aux Parisiens de se venger. Et de quelle manière, puisque le PSG a infligé un violent 5-0 à l’Olympique de Marseille au Parc des Princes pour reprendre son fauteuil de leader. Tout simplement le plus large succès dans un Classique.

HÉ OUSMANE BALLON D'OR ❕ 𝗨𝗻 𝗻𝗼𝘂𝘃𝗲𝗮𝘂 𝗯𝘂𝘁 𝗾𝘂𝗶 𝘃𝗮 𝗳𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗹𝗲 𝘁𝗼𝘂𝗿 𝗱𝘂 𝗺𝗼𝗻𝗱𝗲 ⭐#PSGOM #LeClassique pic.twitter.com/WY6e46Qv3x — L1+ (@ligue1plus) February 8, 2026

Le show Dembélé

L’histoire de cette rencontre n’aurait peut-être pas été la même si l’arbitre de la rencontre avait été moins clément envers Vitinha, coupable d’une vilaine semelle sur Leonardo Balerdi en début de rencontre (9e). D’autant plus que trois minutes plus tard, ce même Balerdi couvre Nuno Mendes, trouvé de l’extérieur du pied par Désiré Doué, qui sert sur un plateau Ousmane Dembélé (1-0, 12e). Titulaire à la place de Gerónimo Rulli, Jeffrey de Lange permet dans un premier temps de limiter la casse en repoussant une frappe croisée de Doué (31e), avant de voir le missile de Dembélé finir au fond de ses filets (2-0, 38e). Présent en tribunes, Pedro Miguel Pauleta applaudit le geste du Parisien en se tournant vers Pablo Longoria et Medhi Benatia. En face, Amine Gouiri a cru égaliser sur une jolie déviation, mais Matveï Safonov a montré à Lucas Chevalier qu’il n’était pas près de retourner s’asseoir sur le banc (15e).

Un premier frisson a parcouru le Parc : Vitinha a eu trèèèès chaud 😮#PSG0M #LeClassique pic.twitter.com/gzDMSFcQrj — L1+ (@ligue1plus) February 8, 2026

5 buts, 4 montants touchés

Touchés, les Marseillais vont totalement couler en seconde période malgré une tête de Paixão repoussée par Safonov (54e). Un deuxième acte à sens unique lors duquel les défenseurs de l’OM ont souffert, à l’image de Benjamin Pavard qui a vécu un cauchemar face à Bradley Barcola. Heureusement pour les Marseillais, De Lange est à la parade devant Neves (49e), tandis que Doué (50e) et Barcola (57e) font résonner le poteau. Un répit de courte durée, puisque Medina rate totalement sa tête et trompe son propre gardien (3-0, 64e) pour continuer cette folle série de cinq Classiques consécutifs avec un CSC marqué. Le but de trop pour l’OM qui sort le drapeau blanc. Sauf que Paris s’en moque et enfonce le clou par l’intermédiaire de ses remplaçants. D’abord sur une reprise de volée de Khvicha Kvaratskhelia (4-0, 64e), puis sur une jolie frappe de Lee Kang-in (5-0, 74e). Un score fleuve qui aurait pu l’être encore plus si la transversale ne s’était pas opposée au Géorgien (89e) et à Nuno Mendes (90e). C’est déjà suffisant pour l’OM, qui sort du podium, et pour Roberto De Zerbi, plus que jamais sur un siège éjectable.

PSG (4-3-3) : Safonov – Zaire-Emery (Hernandez, 75e), Marquinhos, Pacho, Mendes – Mayulu (Fernandez, 75e), Vitinha, Neves – Doué (Kvaratskhelia, 62e), Dembélé (Ramos, 75e), Barcola (Lee, 68e). Entraîneur : Luis Enrique.

OM (3-4-3) : De Lange – Medina, Balerdi, Pavard (Abdelli, 62e) – Emerson, Højbjerg, Timber, Weah – Nwaneri (Paixão, 46e), Gouiri, Greenwood (Nadir, 80e). Entraîneur : Roberto De Zerbi.

Le PSG récupère un élément pour le Classique