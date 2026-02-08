- Ligue 1
- J21
- PSG-OM (5-0)
Les notes de PSG-OM
Emmené par un Ousmane Dembélé des grands soirs, Paris n’a fait qu’une bouchée d’un OM littéralement plombé par sa défense centrale. L’addition est salée.
Ils sont prêts pour la Ligue des champions
Matvey Safonov
À force de se gratter le crâne pour savoir comment il va pouvoir redevenir titulaire, Chevalier va finir comme Guardiola.
Vitinha
Il aurait pu (dû ?) voir la vie en rouge dès le début de match, mais il a fini par voir la vie en rose. Marseille a vu la Vie-tinha.
João Neves
Il adore faire marquer et ça se voit. Quel caviar pour Medina !
Senny Mayulu
Il est bon partout, fiable peu importe la route, Scenic Mayulu.
Bradley Barcola
S’il était aussi décisif que virevoltant, le Ballon d’or du PSG, ce serait lui.
Ousmane Dembélé
Il est aussi décisif que virevoltant, le Ballon d’or du PSG, c’est lui.
Dro Fernández
Faire entrer « match nul » à 5-0, c’est de la provoc.
Ils ne sont pas prêts pour la Coupe de France
Jeffrey De Lange
De Zerbi lui a fait faire le saut De Lange.
Facundo Medina
On sait pourquoi Otamendi a pu gratter autant de sélections même à un âge pharaonique.
Leonardo Balerdi
En Argentine on dirait « Que boludo ! »
Benjamin Pavard
Solidaire avec ses potes centraux, il a creusé, creusé, creusé, avant de trouver la libération : sa sortie à la 62e.
Mason Greenwood
Mason Grigrinwood.
Ethan Nwaneri
Décidément, il est plus dur que prévu, ce stage ouvrier à la ferme.
Pierre-Emile Højbjerg
Dans la charrette de Nwaneri, on trouve notamment Højbjerg et ses courses négatives.
Par Julien Faure, au Parc des Princes