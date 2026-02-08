S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J21
  • PSG-OM (5-0)

Les notes de PSG-OM

Par Julien Faure, au Parc des Princes
Les notes de PSG-OM

Emmené par un Ousmane Dembélé des grands soirs, Paris n’a fait qu’une bouchée d’un OM littéralement plombé par sa défense centrale. L’addition est salée.

Ils sont prêts pour la Ligue des champions

d1df62fbca295bd99e1c4cf68c764a6b61c23310

Matvey Safonov

À force de se gratter le crâne pour savoir comment il va pouvoir redevenir titulaire, Chevalier va finir comme Guardiola.

Note de la rédaction 8/10






cards-23-24_vitinha

Vitinha

Il aurait pu (dû ?) voir la vie en rouge dès le début de match, mais il a fini par voir la vie en rose. Marseille a vu la Vie-tinha.

Note de la rédaction 6, en sursis






1e7a39d3ea479f55fcbe4bcf027d385e5098a3f3

João Neves

Il adore faire marquer et ça se voit. Quel caviar pour Medina !

Note de la rédaction 7/10






a98c8c8a8ad9e759be307adada374465f5612916

Senny Mayulu

Il est bon partout, fiable peu importe la route, Scenic Mayulu.

Note de la rédaction 6/10






cards-23-24_barcola-alt4-1

Bradley Barcola

S’il était aussi décisif que virevoltant, le Ballon d’or du PSG, ce serait lui.

Note de la rédaction 7/10






cards-23-24_dembele-alt3-1

Ousmane Dembélé

Il est aussi décisif que virevoltant, le Ballon d’or du PSG, c’est lui.

Note de la rédaction 9/10






250192609

Dro Fernández

Faire entrer « match nul » à 5-0, c’est de la provoc.

Note de la rédaction 5/10






Ils ne sont pas prêts pour la Coupe de France

jeffrey-de-lange

Jeffrey De Lange

De Zerbi lui a fait faire le saut De Lange.

Note de la rédaction 4/10






facundo-medina

Facundo Medina

On sait pourquoi Otamendi a pu gratter autant de sélections même à un âge pharaonique.

Note de la rédaction 2/10






leonardo-balerdi

Leonardo Balerdi

En Argentine on dirait « Que boludo ! »

Note de la rédaction 1/10






benjamin-pavard

Benjamin Pavard

Solidaire avec ses potes centraux, il a creusé, creusé, creusé, avant de trouver la libération : sa sortie à la 62e.

Note de la rédaction 2/10






mason-greenwood

Mason Greenwood

Mason Grigrinwood.

Note de la rédaction 3/10






images-6

Ethan Nwaneri

Décidément, il est plus dur que prévu, ce stage ouvrier à la ferme.

Note de la rédaction 4/10






pierre-emile-hojbjerg

Pierre-Emile Højbjerg

Dans la charrette de Nwaneri, on trouve notamment Højbjerg et ses courses négatives.

Note de la rédaction 4/10






Par Julien Faure, au Parc des Princes

