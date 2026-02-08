S’abonner au mag
Branco van den Boomen s'excuse d'avoir fait une passe décisive

Trop de fair-play tue le fair-play. À l’origine de la passe qui a permis aux Angevins de l’emporter sur la plus petite des marges face à Toulouse (1-0), Branco van den Boomen s’est excusé auprès de son ancien public d’avoir délivré une passe décisive, alors qu’Angers évoluait à domicile.

Le bijou de Raolisoa

Même si ce geste ne risque pas forcément d’apaiser les cœurs toulousains qui revoyait pour la première fois depuis 2023 l’ancien enfant chéri du Stadium, les supporters angevins eux sont aux anges. En plus de revenir à deux points des places européennes, le public du stade Raymond Kopa a vu le plus beau but inscrit en Ligue 1 depuis le début de la saison avec un lob aux 40 mètres inscrit par Lilian Raolisoa qui a pris Guillaume Restes, trop avancé, de court.

Ne cherchez plus le prix Puskas 2026.

La fuite des talents, la triste fatalité de la Ligue 1

