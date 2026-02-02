Carrick'n roll, nouveau son de Manchester United

En l'espace de trois matchs, Michael Carrick a réussi à sortir Manchester United du mode zombie. Les Red Devils sont désormais bien vivants et requinqués à l'idée de finir la saison avec une qualification en Ligue des champions, comme ils l'ont démontré lors de leur bruyante victoire contre Fulham lors de la 24e journée de Premier League.

Les semaines passent, et les entraîneurs de Manchester United avec. Ruben Amorim était encore aux manettes au passage à la nouvelle année ? Le 5 janvier, Darren Fletcher a pris la relève pour un intérim de huit jours. Finalement, Michael Carrick s’est retrouvé au chevet de Red Devils bien mal en point en arrivant le 13 janvier. Et la lumière fut : United vient d’aligner trois victoires en Premier League, et pas contre n’importe qui. Le derby contre Manchester City ? Dans la poche. Un déplacement chez le leader Arsenal ? Même pas peur. Fulham, l’un des poils à gratter du championnat ? Encore gagné. Une série prometteuse, autant dans le fond que dans la forme.

Kobbie Mainoo, symbole d’une nouvelle ère

Michael Carrick est arrivé alors que Manchester United venait d’enchaîner trois matchs nuls contre trois des équipes les plus faibles de la Premier League – Wolverhampton (1-1), Leeds (1-1) et Burnley (2-2) – et de subir une élimination de la FA Cup dès son entrée en lice, à Old Trafford contre Brighton (1-2). Le ciel était bien gris, donc. Mais en quinze jours, United a fait tomber trois équipes du top 8 du championnat (dont les deux premiers) pour enfin faire revenir le soleil. La chance du débutant ? Pas forcément. Carrick n’a rien révolutionné, mais il a remis de l’ordre. Et c’est déjà beaucoup.

BENJAMIN SESKO FAIT CHAVIRER OLD TRAFFORD DANS LES ARRÊTS DE JEU 🤯 Le Slovène offre la victoire à Manchester United 2 minutes après l'égalisation de Fulham 🔥#MUNFUL | #PremierLeague pic.twitter.com/myyVGjhUSb — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 1, 2026

Sur le plan tactique, d’abord : fini le 3-4-2-1, et retour à un 4-2-3-1 plus conventionnel. Avec un revenant comme pilier du milieu de terrain : Kobbie Mainoo. Ruben Amorim laissait la pépite prendre la poussière, Michael Carrick a immédiatement décidé de la relancer en lui offrant ses premières titularisations de la saison en Premier League. Succès immédiat, au point que les rumeurs de transfert se sont évaporées. Le nouveau boss a également choisi d’envoyer Benjamin Sesko sur le banc, alors même qu’il restait sur trois buts en deux matchs. Il a aussi réinstallé Bruno Fernandes en numéro 10, là où Amorim le faisait parfois jouer plus bas. Des décisions fortes et efficaces, qui ont permis de remettre les Red Devils sur les bons rails.

Objectif top 4

Ruben Amorim avait marqué les esprits par son caractère volcanique et sa nervosité ? Michael Carrick tranche par son calme et son apparente sérénité, fidèle au joueur qu’il était. Et ce n’est pas anodin. En bon manager, l’Anglais a réussi à insuffler de la confiance à ses hommes qui en ont fait une démonstration éclatante dès sa première contre un City totalement dépassé. Il y a évidemment encore du pain sur la planche, en témoignent les deux buts concédés ce dimanche dans le money time. Mais comme à l’Emirates, les Mancuniens se sont arrachés sur la fin pour aller chercher le résultat qu’ils voulaient. Ce qui en dit beaucoup sur leur état d’esprit, et sur leur appétit. « Nous pouvons faire mieux et nous avons encore beaucoup à offrir dans différents aspects du jeu, nous ne sommes ensemble que depuis trois semaines, a rappelé Carrick, en conférence de presse. Trois victoires consécutives, c’est bien. Mais nous en voulons plus, et j’espère que nous pourrons gagner des matchs un peu plus facilement. Mais d’une certaine manière, quand ça se passe comme ça, cela donne le sentiment qu’il s’agit de plus qu’une simple victoire. »

"That's the moments this place brings" ❤️🏟️ — Manchester United (@ManUtd) February 1, 2026

Une chose est sûre : si la maîtrise n’est pas encore au rendez-vous, Michael Carrick a ravivé la flamme. Tant mieux car Manchester United n’a plus que le championnat à jouer, avec un objectif clair : retrouver la Ligue des champions, que le club n’a disputée qu’une seule fois sur les quatre dernières saisons. Les Red Devils sont actuellement quatrièmes sous la pression de Chelsea et Liverpool, deux rivaux qui montent en puissance. Ce n’est pas gagné, mais la maison rouge a déjà retrouvé un peu de couleurs. Michael Carrick est ainsi d’ailleurs devenu le troisième manager de l’histoire de United à remporter ses trois premiers matchs de Premier League, après José Mourinho et Ole Gunnar Solskjær. Une bonne raison d’espérer, le Portugais et le Norvégien ayant un point commun : ils ont tous les deux connu la Ligue des champions sur le banc mancunien. Même si pour cela, il faut préparer la tondeuse.

