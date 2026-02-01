S’abonner au mag
  • Premier League
  • J24
  • Manchester United-Fulham (3-2)

Manchester United arrache la victoire contre Fulham et poursuit sa folle remontée

TB
Manchester United arrache la victoire contre Fulham et poursuit sa folle remontée

  Manchester United 3-2 Fulham

Buts : Casemiro (19e), Cunha (56e) et Šeško (90e+4) pour les Red Devils // Jimenez (85e SP) et Macedo (90e+1) pour les Cottagers

Et une, et deux et trois victoires de suite ! On n’arrête plus Manchester United. Après avoir eu le scalp de Manchester City et Arsenal, les Red Devils ont disposé de Fulham à Old Trafford, histoire de faire leur apparition dans le top 4 de la Premier League (3-2). Et si le penalty sifflé rapidement par M. Brooks a d’abord été annulé, puisque la faute avait été commise hors de la surface, cela n’a pas changé grand-chose au moment de voir Casemiro reprendre victorieusement le coup franc de Bruno Fernandes (1-0, 19e). Pour se mettre à l’abri, Manchester peut compter sur l’un de ses hommes en forme : Matheus Cunha, d’une frappe en puissance depuis la droite de la surface (2-0, 56e).

Šeško en sauveur

Jorge Cuenca pense un temps réduire la marque dix minutes plus tard, mais la VAR a vu le hors-jeu de Samuel Chukwueze sur l’action. La fin du suspense ? C’est certainement ce que pensent les spectateurs d’Old Trafford, mais pas les visiteurs, qui croient revenir de nulle part en quelques instants grâce à un penalty de Raúl Jiménez (2-1, 85e) et un but de Kevin Macedo (2-2, 90e+1). United semble alors avoir tout gâché en quelques instants. Le moment choisi par Benjamin Šeško pour enfiler sa cape de super-héros et faire repasser les siens devant Chelsea et Liverpool (3-2, 90e+4).

Même le Fergie Time est de retour.

Arsenal redoutable, United patine et les Wolves en galère

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La saison de l'OM est-elle déjà ratée ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
103
196

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!