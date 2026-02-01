Manchester United arrache la victoire contre Fulham et poursuit sa folle remontée

Manchester United 3-2 Fulham

Buts : Casemiro (19e), Cunha (56e) et Šeško (90e+4) pour les Red Devils // Jimenez (85e SP) et Macedo (90e+1) pour les Cottagers

Et une, et deux et trois victoires de suite ! On n’arrête plus Manchester United. Après avoir eu le scalp de Manchester City et Arsenal, les Red Devils ont disposé de Fulham à Old Trafford, histoire de faire leur apparition dans le top 4 de la Premier League (3-2). Et si le penalty sifflé rapidement par M. Brooks a d’abord été annulé, puisque la faute avait été commise hors de la surface, cela n’a pas changé grand-chose au moment de voir Casemiro reprendre victorieusement le coup franc de Bruno Fernandes (1-0, 19e). Pour se mettre à l’abri, Manchester peut compter sur l’un de ses hommes en forme : Matheus Cunha, d’une frappe en puissance depuis la droite de la surface (2-0, 56e).

Šeško en sauveur

Jorge Cuenca pense un temps réduire la marque dix minutes plus tard, mais la VAR a vu le hors-jeu de Samuel Chukwueze sur l’action. La fin du suspense ? C’est certainement ce que pensent les spectateurs d’Old Trafford, mais pas les visiteurs, qui croient revenir de nulle part en quelques instants grâce à un penalty de Raúl Jiménez (2-1, 85e) et un but de Kevin Macedo (2-2, 90e+1). United semble alors avoir tout gâché en quelques instants. Le moment choisi par Benjamin Šeško pour enfiler sa cape de super-héros et faire repasser les siens devant Chelsea et Liverpool (3-2, 90e+4).

Même le Fergie Time est de retour.

