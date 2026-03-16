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  • Antwerp-Standard (1-1)

Et l’Oscar du raté de l’année est attribué à...

CT
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Et l’Oscar du raté de l’année est attribué à...

Comment gâcher un tap-in. Le Standard de Liège a concédé le match nul, ce dimanche, en championnat lors de son déplacement sur le terrain du Royal Antwerp (1-1). Mené au score, le RSCL a égalisé à la 90e minute, mais aurait pu marquer le but égalisateur cinq minutes plus tôt.

Après une longue touche, Ibe Hautekiet, défenseur du Standard, s’est retrouvé seul face au but. Le Liégeois a même eu le temps de contrôler avant de déclencher son tir… mais a choisi de viser le seul endroit où des défenseurs d’Antwerp étaient encore présents…

« J’ai dû prendre une décision très vite »

Après le match, Ibe Hautekiet s’est expliqué sur ce raté au micro de la RTBF. « Mon occasion ? J’ai dû prendre une décision très vite. J’ai tenté quelque chose, mais il y avait un défenseur sur la ligne. C’est dommage », a commenté le joueur belge de 23 ans.

Cette occasion manquée pourrait coûter cher au Standard, actuellement huitième de la Jupiler Pro League, à trois points d’une sixième place qualificative aux play-off 1. Les Rouches devront impérativement battre le KVC Westerlo dimanche prochain lors du dernier match de saison régulière en championnat et compter sur des faux pas de La Gantoise et Genk.

Le Mexicain Robert Morales a trouvé un concurrent de taille.

En Belgique, le match Standard-Antwerp arrêté à cause de jets de gobelets

CT

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