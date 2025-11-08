Alexis Beka Beka retrouve le but en Belgique

Plus qu’un simple but.

La Louvière s’est inclinée sur la pelouse du Royal Antwerp ce samedi, sa première défaite depuis le mois d’août (3-1). La RAAL pourra cependant se réjouir du but inscrit par Alexis Beka Beka à la 86e, neuf minutes après son entrée en jeu. Le Français faisait sa deuxième apparition cette saison et n’avait plus marqué au niveau professionnel depuis août 2022, quand il évoluait encore à l’OGC Nice.

Une étape de plus pour le joueur de 24 ans, qui avait voulu mettre fin à ses jours en septembre 2023. Beka Beka avait déjà marqué au printemps, avec la réserve de Caen (en N3), et au mois de septembre avec les U21 de La Louvière. Au micro de DAZN, son coach Frédéric Taquin a déclaré qu’il ne pouvait « pas être plus heureux qu’aujourd’hui » suite à son but.

Cœur sur toi, Alexis.

Alexis Beka Beka a joué un match professionnel, une première depuis deux ans