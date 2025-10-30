Alexis Beka Beka a joué un match professionnel, une première depuis deux ans

Un retour qui donne le sourire.

Deux ans après avoir menacé de mettre fin à ses jours, Alexis Beka Beka a fait son retour dans un match professionnel. Opposé à Heist ce mercredi en huitièmes de finale de Coupe de Belgique, son club du RAAL La Louvière s’est imposé 2-1. Entré à la 76e minute, le joueur formé au Stade Malherbe de Caen a ainsi pu reprendre le fil de son histoire avec le foot de haut niveau. Et il revient de loin.

« C’est un joueur d’un niveau supérieur »

L’ancien Niçois avait résilié son contrat avec les Aiglons à l’été 2024, avant de rallier l’équipe réserve de Caen, son club formateur. Cet été, le milieu de terrain de 24 ans a quitté la France pour la Belgique et le club de La Louvière, promu en Jupiler Pro League.

Les mots du coach pour Alexis Beka Beka, à qui l'#OGCNice pense très fort 🔴⚫️ pic.twitter.com/wbJkXwE1x4 — OGC Nice (@ogcnice) March 29, 2024

Son retour sur les terrains a été salué par son entraineur, Frédéric Taquin : « Je suis vraiment heureux qu’il ait pu jouer vingt minutes aujourd’hui. C’était inespéré, cela n’aurait pas dû arriver aussi tôt. Alexis est un joueur d’un niveau supérieur sur le plan technique, capable de débloquer une situation sur une passe ou une frappe ».

On espère le revoir en Ligue 1 un jour.

