La FIFA dégoûte les fans de football avec ses prix exorbitants

La FIFA dégoûte les fans de football avec ses prix exorbitants

Des nouvelles du beautiful game.

Vendredi 5 décembre, Gianni Infantino a récompensé Donald Trump du « Prix de la paix de la FIFA (sic) – Le football unit le monde (re-sic) » au nom « des milliards de fans de football » ou peut-être de sa soif de pouvoir. Et tant pis si c’était pour couronner un chef d’État qui compte à son palmarès des déclarations racistes, des violences d’État contre les personnes trans ou les populations latinos et qui dirige un pays champion du monde en livraison d’armes pour anéantir Gaza.

Ce mercredi, une dépêche AFP publiée sur le site du Monde nous apprenait que l’administration Trump exigera bientôt des touristes exemptés de visa « l’historique de leurs réseaux sociaux » avant de leur accorder leur entrée sur le territoire. Cela concerne par exemple des Français qui voudraient venir voir la Coupe du monde.

Près de 7 000 dollars pour suivre son équipe jusqu’en finale

Encore faut-il d’abord s’endetter jusqu’au cou. Les prix des billets réservés aux associations de supporters des pays qualifiés commencent à fuiter, mais ne comptez pas sur les bureaux FIFA basés dans la Trump Tower pour les annoncer publiquement. Alors le réseau Football Supporters Europe est monté au créneau.

« D’après les informations dont dispose actuellement le FSE, si un supporter souhaitait suivre son équipe du premier match à la finale via l’allocation PMA (pour Participating Member Associations, NDLR), cela lui coûterait au minimum 6 900 dollars, soit près de cinq fois plus que lors de la Coupe du monde au Qatar. »

Rendez-nous Sepp Blatter et tous les corrompus tombés en 2015 !

Le Parc des Princes, au centre du jeu politique

