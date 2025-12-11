Nice ajoute une nouvelle défaite européenne à sa collection

Nice 0-1 Braga

But : Victor (28e) pour Braga

Du mieux avec du pire.

Et allez, on peut continuer d’apprendre à compter et garder le niveau en maths avec l’OGC Nice : 8 défaites d’affilée toutes compétitions confondues, 8 défaites de rang en Coupe d’Europe cette saison et donc une interminable série de 18 rencontres européennes sans gagner. C’est la mise à jour que l’on peut faire après le nouveau revers des Aiglons en Ligue Europa, ce jeudi soir, contre Braga (0-1).

Nice, maladroit au but

C’était avec un onze très remanié (avec Maxime Dupé dans les buts ou Tanguy Ndombele titulaire) et dans une Allianz Riviera où il n’y avait même pas 5 000 personnes pour supporter une équipe qui a perdu son public ces derniers temps. Face à la lanterne rouge, les Portugais avaient envie de conforter leur place dans le top 8, et cela s’est décidé sur un joli mouvement. De Gorby à Victor Gómez, après une perte de balle de Melvin Bard, le second a pu centrer pour voir Amine El Ouazzani malicieusement laisser la chique passer entre ses jambes pour permettre à Pau Victor de finir (0-1, 28e). Dupé avait été décisif un peu plus tôt face à Lelo, cette fois il a craqué.

Ceux qui parviennent encore à voir un verre à moitié plein plutôt que totalement vide se réfugieront peut-être dans l’idée d’avoir vu une équipe qui a essayé, dans cette ambiance morose. Loin derrière à la possession à la pause (28%), Nice a tenté de revenir et d’arracher un point, rien qu’un point. Tom Louchet n’a pas été mauvais, Kevin Carlos a eu des opportunités pour solliciter Lukáš Horníček, également décisif à la manière d’un gardien de hand face à Isak Jansson. En une vingtaine de minutes passées sur le terrain, Mohamed-Ali Cho a aussi pu se montrer, mais il a tellement gâché, comme sur ce tir trop enlevé à la suite d’un coup franc excentré de Jonathan Clauss. À ce niveau de crise, il n’existe pas de défaites « encourageantes » possibles.

Des maths, encore : 0 point en 6 matchs, une 36e place sur 36 et l’espoir de finir au moins devant le Maccabi Tel-Aviv, les Rangers ou Utrecht, les autres mauvais élèves devançant le bonnet d’âne niçois.

Nice (4-3-3) : Dupé – Gouveia, Peprah Oppong, Bard, Abdi (Mendy, 81e) – Louchet, Abdul Samed (Vanhoutte, 81e), Ndombele (Diop, 69e) – Nguene (Cho, 69e), Kevin Carlos, Jansson (Clauss, 81e). Entraîneur : Franck Haise.

Braga (3-4-1-2) : Hornicek – Carvalho (Lagerbielke, 61e), Niakaté, Arrey-Mbi – Gómez, Gorby, Grillitsch (Moutinho, 61e), Lelo (Martinez, 61e) – Horta – Victor (Moscardo, 86e), El Ouazzani. Entraîneur : Carlos Vicens.