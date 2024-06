Un premier départ dans les rangs de l’OGC Nice

Coup de Bambu sur la French Riviera.

Les premiers mouvements sur le marché des transferts se font pour certaines équipes de Ligue 1, et l’OGC Nice commence par un départ. Par un communiqué officiel, le club azuréen annonce le transfert de Robson Bambu vers le Portugal et Braga. Le montant du transfert n’a pas encore été communiqué. Arrivé du Club Athletico Paranaense à l’été 2020, le défenseur de 26 ans n’a pas marqué la Côte d’Azur de son empreinte.

Seulement 26 matchs joués avec l’OGC Nice, et surtout des prêts. Corinthians et Vasco de Gama au Brésil, et Arouca au Portugal, avant donc de quitter la France pour Braga. Depuis fin janvier, il est apparu 10 fois sous les couleurs d’Arouca, et a attiré l’œil des recruteurs de Braga, qui a terminé 4e du dernier exercice.

Enfin un peu de stabilité après l’aventure niçoise ?