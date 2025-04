Les cas Dani Olmo et Pau Víctor réglés par le tribunal des sports espagnol

La fin d’un feuilleton interminable ?

Nouveau retournement de situation dans l’interminable affaire de l’inscription de Dani Olmo et de Pau Víctor. Seulement un jour après le nouveau refus de la Liga quant à leur enregistrement, avec une affaire de rentrée d’argent qui n’a finalement pas eu lieu dans les caisses du club catalan, le tribunal des sports espagnol a confirmé le recours du FC Barcelone déposé début janvier. Par conséquent, les licences des deux joueurs restent actives jusqu’à la fin de la saison.

L’instance judiciaire espagnole a jugé que cette décision de la Liga était incompétente. « Il a été clairement et incontestablement établi tout au long de la présente procédure, et après avoir entendu les arguments des parties, que la commission de suivi n’était pas compétente pour statuer sur l’autorisation préalable et la licence demandées par le FC Barcelone », indique le communiqué relayé par Mundo Deportivo.

Il s’agit de la même instance qui avait sauvé le Barça dans ses galères économiques en janvier, en validant une première fois à titre provisoire les finances du club alors refusées par la Liga et la fédération espagnole.

Avoir un pote magistrat, ça aide.

