Un ancien Nantais signe deux CSC dans le même match au Portugal

Drôle de carrière.

Parti du FC Nantes il y a deux ans et demi, à 18 ans et avec seulement quelques minutes de Ligue 1 dans les pattes, Bastien Meupiyou n’a pas eu sa chance chez les pros à Wolverhampton, qui l’a refourgué à Alverca, au Portugal, cet été. Un club où le défenseur central a enfin du temps de jeu en première division, mais pas toujours pour le meilleur.

Ce samedi sur la pelouse d’Estoril, le gaucher s’est distingué par ses deux buts… contre son camp, qui ont plombé les siens (4-1) : d’abord une superbe reprise de volée pied droit sur un ballon de João Carvalho (36e) puis une talonnade venue d’ailleurs après un centre à ras de terre de Pedro Amaral (60e).

Pas pire que son premier – et seul – match de Ligue 1, lors duquel il s’était fait exclure après neuf minutes de jeu.

Un ancien espoir nantais rejoint le club de Vinícius