Un ancien Nantais signe deux CSC dans le même match au Portugal
Drôle de carrière.
Parti du FC Nantes il y a deux ans et demi, à 18 ans et avec seulement quelques minutes de Ligue 1 dans les pattes, Bastien Meupiyou n’a pas eu sa chance chez les pros à Wolverhampton, qui l’a refourgué à Alverca, au Portugal, cet été. Un club où le défenseur central a enfin du temps de jeu en première division, mais pas toujours pour le meilleur.
⚽ GOLO B. Meupiyou (p.b.) 36' I Liga (#16) | Estoril (1)-0 Alverca#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA16 #GDEPALV #GDEP #ALV Todos os vídeos 👉 https://t.co/vZGxqiJAOE pic.twitter.com/z3hX2xKVtH— VSPORTS (@vsports_pt) December 27, 2025
Ce samedi sur la pelouse d’Estoril, le gaucher s’est distingué par ses deux buts… contre son camp, qui ont plombé les siens (4-1) : d’abord une superbe reprise de volée pied droit sur un ballon de João Carvalho (36e) puis une talonnade venue d’ailleurs après un centre à ras de terre de Pedro Amaral (60e).
⚽ GOLO B. Meupiyou (p.b.) 60' I Liga (#16) | Estoril (4)-0 Alverca#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA16 #GDEPALV #GDEP #ALV Todos os vídeos 👉 https://t.co/vZGxqiJAOE pic.twitter.com/1k4oPQiseT— VSPORTS (@vsports_pt) December 27, 2025
Pas pire que son premier – et seul – match de Ligue 1, lors duquel il s'était fait exclure après neuf minutes de jeu.
