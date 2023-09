L’OM laisse filer deux points à Nantes

FC Nantes 1-1 OM

Buts : M. Mohamed (39e) pour le FCN // I. Sarr (4e) pour l’OM

Expulsion : Meupiyou (9e) pour le FCN

L’Ajax, Brighton, l’AEK Athènes : ce vendredi, l’Olympique de Marseille a découvert les adversaires qu’il aura à affronter en Ligue Europa, au sein de ce qui ressemble au groupe de la mort de cette C3. Un autre morceau, de toute évidence, que le FC Nantes pas encore rodé de Pierre Aristouy, qui l’accueillait dans la soirée et qui demeurait la victime parfaite pour signer un troisième succès en quatre rencontres de Ligue 1. Sauf que voilà : si les hommes de Marcelino se sont d’abord rendu la tâche facile, ils ont ensuite tout gâché en beauté, comme à Metz deux semaines plus tôt. Finalement, dans une Beaujoire à guichets fermés et qui a tout autant vibré sur les actions nantaises que marseillaises, il était logique que Canaris et Olympiens se partagent les points (1-1).

Le précoce Meupiyou

On a d’abord cru que le match avait été plié en moins de dix minutes, avec une entame marseillaise tonitruante, un Joaquin Correa dans tous les bons coups pour sa première apparition en bleu et blanc, une paire Rongier-Veretout venue rouler sur son ex et un Ismaïla Sarr qui avait, pensait-on alors, coulé le FCN presque à lui tout seul. Il a d’abord allumé Rémy Descamps (0-1, 4e) à la suite d’une première frappe de Vitinha, par ailleurs très remuant au coup d’envoi et pas loin de faire ficelle juste avant (3e). Dans la foulée, le Sénégalais a provoqué l’expulsion du jeune Bastien Meupiyou, 17 ans et encore trop tête en l’air pour que son dépucelage en Ligue 1 dure plus de neuf minutes, malgré les convoitises qu’il attire.

Les stats du match 📌#FCNOM pic.twitter.com/1yowxiOpo1 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) September 1, 2023

Sarr aurait même pu s’offrir le doublé, mais Descamps a tenu bon (16e) et entériné le miracle de voir Nantes seulement mené d’un but au terme de ce début de partie catastrophique. Et puis, toutes les certitudes et la confiance olympiennes se sont tout à coup envolées. À dix, Nantes a relevé la tête (et peut-être livré ses meilleures séquences de ce début de saison, paradoxalement) sous l’impulsion de la belle patte gauche de Quentin Merlin : après une semi-occasion signée Moses Simon, Mostafa Mohamed a fait parler la poudre en pivot – après une touche nantaise qui paraissait anodine – pour inscrire son quatrième but de la saison (1-1, 39e). Adson (sorti à la mi-temps) et Eray Cömert (qui est monté en intensité), deux toutes nouvelles recrues de l’octuple champion de France, ont eux pu montrer de quel bois ils se chauffaient.

2/8 – Marseille n’a gagné que 2 des 8 derniers matches de Ligue 1 où son adversaire a écopé d’un carton rouge avant la 90e minute (6 nuls). Supériorité ? #FCNOM pic.twitter.com/fji5RrmpCK — OptaJean (@OptaJean) September 1, 2023

Malgré les bonnes entrées de Kader Bamba d’un côté et d’Iliman Ndiaye de l’autre (seul remplacement opéré par petit Marcel malgré la physionomie du match), la seconde période n’a pas été du même acabit que la première, la faute notamment à un Descamps zélé. Quelques frissons à noter, tout de même, essentiellement côté OM, qui a terminé la partie avec 27 frappes au compteur : une tentative puissante et cadrée de Jordan Veretout (79e), une autre enveloppée de Chancel Mbemba, pas plus heureux en fin de partie (87e) qu’au début (2e). Alignés ensemble pour la première fois, Pierre-Emerick Aubameyang (discret malgré quelques belles déviations) et Vitinha (qui s’est éteint après le premier quart d’heure et a raté la balle de match à la 82e) n’ont pas encore montré tout ce que l’on pourrait attendre de leur association. Il n’est déjà plus l’heure des réglages, pourtant : le mois d’août a pris fin ce jeudi.

FCN (3-4-2-1) : Descamps – Castellettto, Cömert, Meupiyou – Pierre-Gabriel (Coco, 73e), Chirivella (c) (Moutoussamy, 88e), Douglas Augusto, Merlin – Adson (K. Bamba, 46e), M. Simon (Marquinhos, (90e+1) – M. Mohamed (Ganago, 73e). Entraîneur : Pierre Aristouy.

OM (4-4-2) : López – Clauss, Gigot, Mbemba, Lodi – I. Sarr, Rongier, Vererout, J. Correa (I. Ndiaye, 64e) – Vitinha, Aubameyang. Entraîneur : Marcelino.

