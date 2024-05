Pronostic Brest Nantes : Analyse, cotes et prono du match Ligue 1

Brest solidifie sa place sur le podium face à Nantes

Sur une dynamique moins séduisante que celle instaurée depuis le début de saison, en passant notamment par 2 défaites consécutives face à Lyon (4-3) et Monaco (0-2), les Brestois n’ont pas tardé à faire ressurgir le caractère qui leur a permis de tenir leur place sur le podium, lors du match dingue face au Stade Rennais. Après avoir été mené de 2 buts, les 3es du classement ont fait parler leur efficacité, inscrivant ensuite 5 pions, dont le dernier de la victoire dans les toutes dernières secondes, pour un score final de 4 buts à 5. Ainsi, Mounié (6 buts) et ses coéquipiers ne sont plus qu’à 4 points d’assurer une première campagne de Champions League du côté pour les supporters finistériens. Ils rencontreront 3 derniers adversaires abordables (Nantes, Reims, Toulouse) pour un sprint final qui s’annonce déjà historique.

A l’autre extrémité du classement, le FC Nantes voit toujours son avenir incertain avant d’entamer les 3 dernières rencontres de la saison. Lors de la dernière journée, les Canaris ont conservé le point du match nul sur le terrain de Montpellier (1-1), gardant à distance Le Havre et Metz (premier relégable) à 3 unités. Malgré le titre en Coupe de France il y a 3 ans, le club ligérien se dirige alors vers une 7e saison sur 10 où ils termineront dans la deuxième partie de tableau de L1, signal alarmant quand on connaît l’histoire glorieuse du blason nantais. 14e, Nantes est loin d’être sorti d’affaire car il rencontre 3 formations du top 4 pour conclure cet exercice 2023-2024. Comme à l’aller où ils avaient perdu pied à la Beaujoire (0-2), les Canaris devraient subir une deuxième défaite face à une des sensations de notre championnat cette année.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

