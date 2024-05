La Palestine demande à la FIFA la suspension d’Israël, Infantino sous pression

Le football, c’est politique, n’en déplaise à la FIFA.

Ce vendredi, la fédération palestinienne de football (PFA) a pris la parole dans le cadre du 74e Congrès de la FIFA pour réclamer des sanctions envers Israël. Huit mois après la reprise du conflit dans la bande de Gaza, le président de la PFA, Jibril Rajoub, a appelé l’instance à se « tenir du bon côté de l’histoire » en validant la suspension immédiate de la fédération israélienne, comme le rapporte Ouest-France. En réponse, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a refusé la mise en place d’un vote sur cette question, exhortant que les demandes de la PFA n’entraient pas dans le cadre de ce rassemblement à Bangkok, et qu’elles devront être portées aux représentants exécutifs ultérieurement. Le dirigeant a renvoyé la décision au 20 juillet prochain, date à laquelle le Conseil de la FIFA se réunira en assemblée extraordinaire « pour prendre les décisions qui sont appropriées ».

La PFA remet notamment en cause le bilan financier et humain des affrontements à Gaza. « Au moins 92 footballeurs ont été tués », et toutes les infrastructures sportives seraient aujourd’hui détruites, d’après un courrier transmis par les autorités palestiniennes à la FIFA en mars dernier. Selon L’Équipe, la fédération constate également un manque de soutien de la part des autres membres du Conseil et souligne l’absence de lutte contre « la discrimination et le racisme » antipalestiniens. De plus, certains dirigeants de la fédération israélienne sont accusés de soutenir « le génocide à Gaza ».

Pas sûr qu’un simple geste suffise, cette fois.