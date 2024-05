Un homme s’attache au but et retarde le coup d’envoi d’Écosse-Israël

Super le cordon de sécurité.

Alors que l’Écosse recevait Israël ce vendredi soir à l’occasion de la troisième journée des qualifications pour l’Euro 2025, la rencontre se déroulait à huis-clos, à cause de « risques de perturbations », comme l’avait estimé la fédération écossaise. Malgré l’absence de spectateurs, un homme a réussi à déjouer la sécurité et à s’infiltrer sur la pelouse avant la partie, puis s’est attaché à l’un des buts de l’Hampden Park de Glasgow à l’aide d’une chaîne et d’un cadenas. Il portait un t-shirt noir avec l’inscription « Red Card for Israel » (carton rouge pour Israel). La rencontre a finalement débuté avec une demi-heure de retard, tandis qu’une foule de manifestants s’était retrouvée devant l’enceinte, en brandissant des drapeaux palestiniens.

The @WEURO match between Scotland and Israel at Hampden Park has been delayed after a man wearing a 'Red Card for Israel' T-shirt locked himself to the goalposts (Photo: Craig Foy) #SCOISR pic.twitter.com/jzhdvtG5mL

— Asif Burhan (@AsifBurhan) May 31, 2024