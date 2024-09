Le Bayern en tête devant... le Celtic et Aston Villa

Stop the count !

Après les résultats du soir, nouveau point sur l’évolution de ce qui constitue la grande évolution de cette saison en Ligue des champions, le classement collectif à 36 équipes. Après deux jours de matchs, et non pas deux journées, c’est le Bayern Munich, fort de son carton contre Zagreb (9-2) qui trône en tête de cette jolie troupe. Les Bavarois devancent à la surprise générale, le Celtic, qui, grâce à sa large victoire contre Bratislava (5-1), prend une belle option sur la suite de la compétition, où la différence de buts sera certainement primordiale.

📈 Here’s how we stand in the Champions League table.

Celtic, Dortmund, and Sparta Prague break into the top six on night two! #UCL pic.twitter.com/Qzt06JQFY0

