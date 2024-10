Aston Villa écœure le Bayern

Aston Villa 1-0 Bayern Munich

But : Durán (79e)

C’est plus simple quand c’est le Dinamo Zagreb ou le Werder en face.

Après avoir concédé le nul en Bundesliga face au Bayer Leverkusen, le Bayern Munich patine de nouveau en Ligue des champions sur la pelouse d’Aston Villa (1-0). Si les Bavarois ont été les plus entreprenants et les plus dangereux ce mercredi, ce sont les Londoniens qui ont été les plus efficaces. Pau Torres avait ouvert le score (22e) à la suite d’un centre de Lucas Digne, mais ce but a été refusé pour hors-jeu.

Sans rancune, les Villans referont la même en fin de rencontre pour surprendre le mastodonte allemand. Cette fois, Torres est à la passe, en lançant Jhon Durán. Ce dernier ne se pose pas de question face à Manuel Neuer et se permet de le lober en une seule touche de balle (1-0, 79e). Auparavant, Michael Olise s’était ajouté à la liste des Français frustrés par Emiliano Martínez, avec une jolie frappe sortie par le gardien argentin.

Qu’est-ce que ça aurait donné avec Duran Duran ?

