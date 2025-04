Fin de l’histoire d’amour entre Thomas Müller et le Bayern Munich !

Une annonce qui promet des adieux déchirants.

Dans les tuyaux depuis quelques semaines, la fin de l’aventure de Thomas Müller et le Bayern Munich n’est désormais plus un secret : ce samedi, le joueur allemand a officialisé la nouvelle en indiquant qu’il ne prolongerait pas avec le club bavarois et qu’il partirait donc au terme de la saison actuelle.

« Même si ça ne correspondait pas à mes souhaits personnels, il est important que le club suive ses convictions. Je respecte cette décision, que le comité directeur et le conseil de surveillance n’ont certainement pas prise à la légère », a ainsi écrit l’homme de 35 ans, indiquant que son employeur n’avait pas souhaité lui offrir un nouveau contrat.

Alors, la carrière continue ou pas ?

