  • CAN 2025
  • Gr. E
  • Burkina Faso-Guinée Équatoriale (2-1)

Ultra clutch, le Burkina Faso renverse la Guinée Équatoriale dans le temps additionnel

  Burkina Faso 2-1 Guinée Equatoriale

Buts : Minoungou (90e+5) et Tapsoba (90e+8) // Anieboh (85e) pour les Nzalang Nacional

Expulsion : Ndong (50e) pour les Équatoguinéens

Tout s’est décidé dans les derniers instants.

Et un scénario rocambolesque de plus dans cette CAN. Ce mercredi après-midi, un renversant Burkina Faso a réussi son entrée en lice en battant la Guinée Équatoriale (2-1), avec deux buts dans le temps additionnel signés Georgi Minoungou et une tête libératrice d’Edmond Tapsoba à la dernière seconde. Le geste rageur du défenseur du Bayer Leverkusen permet aux Burkinabés de prendre les commandes du groupe E en attendant l’entrée en lice imminente de l’Algérie face au Soudan.

La Guinée Équatoriale proche du braquage

Tout n’a pas été simple pour le Burkina Faso, qui a bien failli être puni pour son manque de réalisme et ses occasions manqués pendant tout le temps réglementaire. Pourtant réduits à dix dès la 50e minute, les Équatoguinéens n’ont pas lâché. Il pensaient même faire le coup parfait à cinq minutes de la fin, et l’ouverture du score sur corner de Marvin Anieboh. Mais acculés dans leur camp par les huit minutes de temps additionnel, les Nzalang Nacional ont craqué et laissé la victoire à leurs adversaires, qui engrangent de précieux points dans la course aux phases finales.

