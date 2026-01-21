S’abonner au mag
Mohamed Salah titularisé d'entrée face à l'OM

Mohamed Salah titularisé d'entrée face à l'OM

Les compos sont tombées. C’est le choc de ce mercredi soir en Ligue des champions. Dans son Vel’ aux odeurs fumantes, l’OM doit obtenir un résultat contre Liverpool pour rester dans le rang d’une qualification pour le tour suivant. Pour se faire, Roberto De Zerbi a opté pour un duo d’attaque Mason Greenwood-Amine Gouiri.

En forme depuis deux rencontres avec deux buts, ce dernier a été préféré à Pierre-Emerick Aubameyang, dont les mésaventures avec le Gabon ne lui rendent pas vraiment service en club. Laissé sur le banc lors des deux derniers matchs contre Bayeux puis Angers, Geoffrey Kondogbia a été titularisé au milieu aux côtés de Pierre-Emile Højbjerg. Blessé de dernière minute, Emerson laisse lui sa place à Michael Murillo.

Salah titulaire

Côté Liverpool, c’est du grand classique également. Bien content de voir rentrer de la CAN son ailier Mohamed Salah, revigoré par une compétition prolifique avec l’Égypte, Arne Slot aligne d’entrée son Pharaon aux côtés de Florian Wirtz et Hugo Ekitike en attaque. Absent du groupe des Reds pour raisons personnelles, Ibrahima Konaté est remplacé en défense par Joe Gomez.

Place au spectacle !

