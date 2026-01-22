S’abonner au mag
  • C1
  • J7
  • OM-Liverpool (0-3)

Après Szoboszlai, les réseaux sociaux démolissent à leur tour le mur de l'OM

SW
Après Szoboszlai, les réseaux sociaux démolissent à leur tour le mur de l'OM

Bientôt un stage dans le BTP pour l’OM ? Si ce Marseille-Liverpool n’a pas donné lieu à un renversement de hiérarchie (0-3), le match a offert son lot de divertissement. Alors qu’on pensait que les deux équipes allaient se quitter dos à dos à la pause, une fissure dans le mur marseillais a laissé à Dominik Szoboszlai s’ouvrir le chemin des filets sur coup franc dans le temps additionnel de la première période.

En effet, il n’y avait aucun joueur au sol pour contrer une éventuelle frappe à ras de terre. Et ce qui devait se produire arriva. Trompant Gerónimo Rulli, l’international hongrois ouvre le score pour les Reds grâce à ce coup de pied arrêté concrétisé.

Une action qui fait parler tant pour la beauté de cette frappe à ras de terre que pour la défense approximative des Phocéens. Forcément, les réactions n’ont pas entendu.

En réponse à la somptuosité du tifo représentant les Beatles déployé par les supporters de l’OM.

→ Parce que quand même une décision peut aider les Marseillais, ils se mettent en difficulté.

→ Dominik au pays des Merveilles.

→ Non, nous ne faisons pas la promo des paris sportifs, la blague est juste bien trouvée, admettez-le

→ Hâte de voir Liverpool bloquer face au mur des U17 de Drancy… 

→ En 2026, se prendre un but sur coup franc tiré à ras de terre, c’est has been

→ L’OM contribuerait-il désormais à l’angoisse des fans d’Arsenal ?

Mais attention les Parisiens, ne souriez pas trop : on se souvient bien des plots qui n’ont pas su dévier le coup franc de Neymar en 2016. Chacun son tour.

Dominik Szoboszlai explique qu’il a étudié les Marseillais avant de tirer son coup franc

SW

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis. Son procès commence ce lundi 1er décembre dans l'État de New York, il risque la peine capitale.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
03
Revivez Marseille-Liverpool (0-3)
  • C1
  • J7
  • OM-Liverpool
Revivez Marseille-Liverpool (0-3)

Revivez Marseille-Liverpool (0-3)

Revivez Marseille-Liverpool (0-3)
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

03
Revivez Marseille-Liverpool (0-3)
Revivez Marseille-Liverpool (0-3)

Revivez Marseille-Liverpool (0-3)

Revivez Marseille-Liverpool (0-3)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!