Après Szoboszlai, les réseaux sociaux démolissent à leur tour le mur de l'OM

Bientôt un stage dans le BTP pour l’OM ? Si ce Marseille-Liverpool n’a pas donné lieu à un renversement de hiérarchie (0-3), le match a offert son lot de divertissement. Alors qu’on pensait que les deux équipes allaient se quitter dos à dos à la pause, une fissure dans le mur marseillais a laissé à Dominik Szoboszlai s’ouvrir le chemin des filets sur coup franc dans le temps additionnel de la première période.

En effet, il n’y avait aucun joueur au sol pour contrer une éventuelle frappe à ras de terre. Et ce qui devait se produire arriva. Trompant Gerónimo Rulli, l’international hongrois ouvre le score pour les Reds grâce à ce coup de pied arrêté concrétisé.

Szoboszlai ouvre le score juste avant la mi-temps face à l'OM 😣 Ce coup franc est sublime mais ce coup franc fait mal...#OMLIV | #UCL pic.twitter.com/7kEaHD3HEd — CANAL+ (@canalplus) January 21, 2026

Une action qui fait parler tant pour la beauté de cette frappe à ras de terre que pour la défense approximative des Phocéens. Forcément, les réactions n’ont pas entendu.

→ En réponse à la somptuosité du tifo représentant les Beatles déployé par les supporters de l’OM.

Ceci dit, les Beatles mettaient quelqu’un au sol sur les coups-francs, eux pic.twitter.com/syslKnk5zz — Pierrow (@pierroazhon) January 21, 2026

→ Parce que quand même une décision peut aider les Marseillais, ils se mettent en difficulté.

L’arbitre qui donne pas le penalty a Liverpool pour qu’au final il marque quand même sur le coup franc #OMLIV pic.twitter.com/iDHp9UqX3S — Nasss♟️ (@NassimMTL) January 21, 2026

→ Dominik au pays des Merveilles.

Le seul club à ne mettre aucun joueur allongé sur un coup franc dangereux en 2026 L’OLYMPIQUE DE MERVEILLE — Scipion (@Scipionista) January 21, 2026

Le mur de l'OM sur coup franc : pic.twitter.com/7s0qEh6ucV — Winamax Sport 🔞 (@WinamaxSport) January 22, 2026

→ Hâte de voir Liverpool bloquer face au mur des U17 de Drancy…

→ En 2026, se prendre un but sur coup franc tiré à ras de terre, c’est has been

L'OM est la première équipe qui prend un coup franc ras de terre depuis Neuer vs Ronaldo en 2017 — 🇲🇦 (@taharit77) January 21, 2026

→ L’OM contribuerait-il désormais à l’angoisse des fans d’Arsenal ?

Je suis supporter d’Arsenal et de l’OM, Szobozlai sur coup franc = ma nouvelle phobie. #OMLIV pic.twitter.com/Og9TmSxdPh — Louis Guichard (@LuchoOsf8) January 21, 2026

Mais attention les Parisiens, ne souriez pas trop : on se souvient bien des plots qui n’ont pas su dévier le coup franc de Neymar en 2016. Chacun son tour.

Dominik Szoboszlai explique qu’il a étudié les Marseillais avant de tirer son coup franc