Dominik Szoboszlai explique qu’il a étudié les Marseillais avant de tirer son coup franc
Il était motivé par le tifo IAM, l’homme à la coupe de samouraï. Après la sortie rageuse de Roberto De Zerbi sur le malheureux Gerónimo Rulli et l’explication d’une mésentente collective, l’auteur du premier méfait, Dominik Szoboszlai, a expliqué qu’il avait bien étudié les habitudes phocéennes avant de placer son tir sous le mur des marseillais : « Oui, j’avais fait mes devoirs. On m’a dit que si aucun joueur ne s’allongeait, je pouvais avoir une chance de tirer sous le mur. Personne ne s’est allongé, donc j’ai essayé et oui, ça a marché », a expliqué le Hongrois au micro de TNT.
Un expert en la matière
Déjà létal sur coups de pied arrêtés avec Salzbourg, Leipzig et la sélection hongroise, le numéro 8 des Reds a encore rappelé qu’il faisait partie des références mondiales dans l’exercice. L’un des rares à avoir traversé sans trop de dégâts le début de saison chaotique vécu sur la Mersey, Szoboszlai avait d’ailleurs lancé son année avec un coup franc somptueux face aux Gunners d’Arteta. Il devient donc avec cette deuxième réalisation, le premier joueur à marquer deux coup francs sur la même saison depuis un certain Trent Alexander-Arnold.
#UCL #MARLIV @LFC Szoboszlai has been our standout player for this season. That free kick gave me chills😂😂😂😂 Heki is a proper baller F. Wirtz getting his magics back Salah needs to take a bow and leave like a legend that he is for us. pic.twitter.com/UtEcHVZKF7— harris toddy (@Big_toddy_) January 22, 2026
