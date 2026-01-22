S’abonner au mag
  • C1
  • J7
  • OM-Liverpool (0-3)

Dominik Szoboszlai explique qu’il a étudié les Marseillais avant de tirer son coup franc

MH
Dominik Szoboszlai explique qu’il a étudié les Marseillais avant de tirer son coup franc

Il était motivé par le tifo IAM, l’homme à la coupe de samouraï. Après la sortie rageuse de Roberto De Zerbi sur le malheureux Gerónimo Rulli et l’explication d’une mésentente collective, l’auteur du premier méfait, Dominik Szoboszlai, a expliqué qu’il avait bien étudié les habitudes phocéennes avant de placer son tir sous le mur des marseillais : « Oui, j’avais fait mes devoirs. On m’a dit que si aucun joueur ne s’allongeait, je pouvais avoir une chance de tirer sous le mur. Personne ne s’est allongé, donc j’ai essayé et oui, ça a marché », a expliqué le Hongrois au micro de TNT.

Un expert en la matière

Déjà létal sur coups de pied arrêtés avec Salzbourg, Leipzig et la sélection hongroise, le numéro 8 des Reds a encore rappelé qu’il faisait partie des références mondiales dans l’exercice. L’un des rares à avoir traversé sans trop de dégâts le début de saison chaotique vécu sur la Mersey, Szoboszlai avait d’ailleurs lancé son année avec un coup franc somptueux face aux Gunners d’Arteta. Il devient donc avec cette deuxième réalisation, le premier joueur à marquer deux coup francs sur la même saison depuis un certain Trent Alexander-Arnold.

Vers lui, se tournent enfin tous les regards.

Après Szoboszlai, les réseaux sociaux démolissent à leur tour le mur de l'OM

MH

À lire aussi
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
03
Revivez Marseille-Liverpool (0-3)
  • C1
  • J7
  • OM-Liverpool
Revivez Marseille-Liverpool (0-3)

Revivez Marseille-Liverpool (0-3)

Revivez Marseille-Liverpool (0-3)
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

03
Revivez Marseille-Liverpool (0-3)
Revivez Marseille-Liverpool (0-3)

Revivez Marseille-Liverpool (0-3)

Revivez Marseille-Liverpool (0-3)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!