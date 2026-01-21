S’abonner au mag
  • C1
  • J7
  • OM-Liverpool

Les Anglais (et l’Europe) en admiration devant les tifos du Vélodrome

CG
Les Anglais (et l’Europe) en admiration devant les tifos du Vélodrome

La Ligue des champions, c’est aussi dans les tribunes. Et dans ce domaine, le football français n’a pas grand-chose à envier à celui d’outre-Manche. Marseille l’a bien montré ce mercredi soir, au Vélodrome, où plusieurs magnifiques tifos ont été déployés avant le coup d’envoi du match contre Liverpool.

Sans surprise, celui consacré aux Beatles, en train de lire Le Provençal, fait sensation et le tour du monde (au moins sur les réseaux sociaux, ce qui est un bon début). Il n’est pas habituel de voir ce genre d’œuvres d’art (puisque c’est ce dont il s’agit) en Angleterre, où les tifos proposés en tribunes sont parfois… beaucoup moins bluffants.

Pluie de compliments pour le Vélodrome

Sur X, de nombreux supporters anglais ont dégainé leurs plus beaux compliments en découvrant les animations marseillaises : « Incroyable », «  quelle créativité ! », « excellent », « fou », « spectaculaire »… Bref, il y a l’embarras du choix. Petit florilège.

Les Anglais sont sensibles à cette référence culturelle, évidemment, mais on note aussi une grosse impression à l’étranger avec des réactions venues d’un peu partout en Europe (en attendant que le reste du monde ne découvre le talent des artistes des tribunes françaises).

Revivez Marseille-Liverpool (0-3)

CG

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
  • Légende
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Alors que Thomas Bangalter est partout, du nouveau film de Cédric Jimenez au nouvel album d'Orelsan en passant par la fête de fermeture du Centre Pompidou, c'est le moment de relire notre grand récit sur la fin de Daft Punk !

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Sadio Mané est-il le meilleur joueur africain de l’histoire ?

Oui
Non
Fin Dans 12h
146
140
03
Revivez Marseille-Liverpool (0-3)
Revivez Marseille-Liverpool (0-3)

Revivez Marseille-Liverpool (0-3)

Revivez Marseille-Liverpool (0-3)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!