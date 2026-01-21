Les Anglais (et l’Europe) en admiration devant les tifos du Vélodrome

La Ligue des champions, c’est aussi dans les tribunes. Et dans ce domaine, le football français n’a pas grand-chose à envier à celui d’outre-Manche. Marseille l’a bien montré ce mercredi soir, au Vélodrome, où plusieurs magnifiques tifos ont été déployés avant le coup d’envoi du match contre Liverpool.

Sans surprise, celui consacré aux Beatles, en train de lire Le Provençal, fait sensation et le tour du monde (au moins sur les réseaux sociaux, ce qui est un bon début). Il n’est pas habituel de voir ce genre d’œuvres d’art (puisque c’est ce dont il s’agit) en Angleterre, où les tifos proposés en tribunes sont parfois… beaucoup moins bluffants.

Pluie de compliments pour le Vélodrome

Sur X, de nombreux supporters anglais ont dégainé leurs plus beaux compliments en découvrant les animations marseillaises : « Incroyable », « quelle créativité ! », « excellent », « fou », « spectaculaire »… Bref, il y a l’embarras du choix. Petit florilège.

Marseille unveil a Beatles tifo. Unreal. pic.twitter.com/DPIjtuh6df — Lewis Steele (@LewisSteele_) January 21, 2026

Belter tbf pic.twitter.com/nn4fi86JBI — The Anfield Wrap (@TheAnfieldWrap) January 21, 2026

Beatles Tifo at Marseille v Liverpool with the French lyrics from their song, "Michelle". pic.twitter.com/kpga7aGcrd — James Nalton (@JDNalton) January 21, 2026

Marseille fans with a Beatles inspired tifo against Liverpool tonight 👌 pic.twitter.com/BmVibVzruw — Football Away Days (@AwayDays_) January 21, 2026

Marseille with a Beatles inspired tifo for their game against Liverpool tonight. Quality! 👏 pic.twitter.com/5mzQFDFLxU — The Away Fans (@theawayfans) January 21, 2026

these Marseille tifos are absolutely amazing the beatles is creative pic.twitter.com/1YdsL23gVG — shorty (@MCFCshorty_) January 21, 2026

An incredible The Beatles tifo Greeting Liverpool in Marseille… pic.twitter.com/BdNPJC1n4i — Matthew Lumby (@MatthewLumby) January 21, 2026

Marseille Ultras with a Beatles themed Tifo v Liverpool tonight Wow! 🤩 pic.twitter.com/0I0oT9Pavc — Blair McNally (@BlairMcNally1) January 21, 2026

🤩🎶🔥 PURE TRIBUNE ART A stunning Beatles tifo from Olympique de Marseille fans. Creativity at its peak. Atmosphere unreal. Football meets culture on a European night. pic.twitter.com/BTqNsSvnTl — Goal Gossip (@Goal_Gossip1) January 21, 2026

Marseille fans pull out a Beatles-themed tifo for the game vs. Liverpool 🎶 pic.twitter.com/6PSZjD6k2Y — B/R Football (@brfootball) January 21, 2026

Les Anglais sont sensibles à cette référence culturelle, évidemment, mais on note aussi une grosse impression à l’étranger avec des réactions venues d’un peu partout en Europe (en attendant que le reste du monde ne découvre le talent des artistes des tribunes françaises).

¡EL MEJOR TIFO DEL AÑO! Es tifo con el que el Marsella recibió al Liverpool es una auténtica pasada, amigos: los Beatles leyendo un periódico que habla sobre la vez que el club francés eliminó a los 'Reds' de la Copa UEFA en 2004 (goles de Drogba y Abdoulaye Méité). Café para… pic.twitter.com/VAxszrgo6E — Andre Marín (@andremarinpuig) January 21, 2026

Mira el tifo que hicieron los ultras del Olympique de Marsella en el partido vs Liverpool. En el diario que están leyendo los Beatles dice algo hace referencia al partido que le ganó Marsella al Liverpool, en 2004. LOCURA! pic.twitter.com/2LiJbgHQ6W — The League + 🏆🌎 (@LeagueOfi) January 21, 2026

A torcida do Olympique de Marseille fez um mosaico com os Beatles para o jogo contra o Liverpool. 🎸🔥 Na imagem, os garotos de Liverpool aparecem lendo o antigo jornal francês Le Provençal com a manchete “Que a história se repita”. Referência ao jogo em que o Marseille venceu… pic.twitter.com/x8TrE25aHZ — PES MIL GRAU (@Pesgrau) January 21, 2026

Ufff, el tifo del Olympique Marsella, hoy en Vélodrome, con la imagen de ‘Los Beatles’ leyendo un diario sobre el día que el club francés eliminó al Liverpool de la Copa UEFA 2004. Sencillamente, espectacular. 🇫🇷🚬 pic.twitter.com/dEdIKJZIgh — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 21, 2026

Revivez Marseille-Liverpool (0-3)