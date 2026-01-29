Fais venir la rédac de So Foot dans ton club en mars !

Le Vrai Foot Day, notre journée française d’hommage au football amateur, est de retour ! Et elle aura lieu le week-end de foot international du samedi 28 et dimanche 29 mars 2026.

C’est déjà la 6e édition depuis 2019. On vous rappelle néanmoins son principe si vous êtes passé à côté les autres années. L’objectif du Vrai Foot Day : permettre aux clubs et aux footballeurs du dimanche de se faire connaître. L’idée : les pousser à imaginer un projet avec des animations originales pour nous convaincre de venir médiatiser leur match.

L’an dernier, on se souvient encore du désormais culte loto bouse caritatif de La Vaillante Saint-Frégant, symbole de l’esprit festif et solidaire qui fait l’ADN de l’événement. Les années d’avant ? Le derby des chapelles entre la Chapelle-Neuve des Côtes-d’Armor et du Morbihan, le match caritatif entre les Chauves et les Chevelus du FC Chavagnes la Rabatelière ou encore la marche de nuit de 40 km en pleine montagne pour aller jouer son match du dimanche du FC Villy-le-Pelloux.

Le Vrai Foot Day est aussi une aventure collective. Après Benjamin Nivet, Steve Savidan, Yannick Cahuzac, Pierre Lees-Melou et Brendan Chardonnet, qui sera le nouveau parrain qui incarnera cette édition 2026 ? Vous le saurez bientôt. En attendant, l’appel à projets est lancé !

Donc inscrivez votre club et vous aurez peut-être la chance de voir débarquer la rédaction de So Foot et tout un tas d’autres médias dans votre stade lors de cette journée.

Le compte à rebours est lancé… Les 28 et 29 mars prochains, le football vrai reprend ses droits.

