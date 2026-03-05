Charlie Cresswell raconte comment il est devenu une menace dans le domaine aérien

L’OM a encore le temps de réviser d’ici samedi. Déjà décisif sur le premier but de Yann Gboho, Charlie Cresswell a fait très mal à la défense olympienne sur corner mercredi soir, en Coupe de France. Une habitude pour le défenseur central anglais d’1,90m, particulièrement habile dans le domaine aérien. « J’aime beaucoup le fait d’être une menace, notamment offensivement. C’est une bonne chose d’attirer l’attention, même si cela rend les choses plus compliquées pour moi, je dois trouver de nouvelles manières de me déplacer dans la surface pour me démarquer, détaille-t-il dans un entretien accordé à So Foot, à paraître ce jeudi. Réfléchir à comment battre ton adversaire en un contre un, gagner ton duel, c’est le sel du football. J’adore marquer des buts, j’ai sans doute gardé ça de mes années passées en attaque. »

Cow-boys et musique country

Un entretien au cours duquel l’ancien gamin de Leeds se confie sur son autre grande passion dans la vie : le grand Ouest américain et toute la culture qui l’entoure. « Dans une autre vie, j’aurais aussi voulu partir en Amérique et devenir un cow-boy, se marre-t-il. Petit, j’ai regardé beaucoup de westerns. J’ai toujours trouvé les cow-boys cool. Je ne suis jamais monté à cheval, donc je ne peux pas te dire si je serais doué, mais j’aime la musique country et tout cet imaginaire. »

Ça fait au moins un truc que la data ne savait pas.

