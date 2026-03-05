Kaká de retour dans le foot ?

Il a un nom qu’on ne peut pas oublier. Parce qu’il est spécial, oui, mais surtout parce qu’il a marqué toute une génération. Ricardo Kaká, ancienne star du Real Madrid et de l’AC Milan, se préparerait à un avenir d’entraîneur. Le Brésilien a étudié le management sportif à Harvard et a suivi des formations de la FIFA et de l’UEFA.

Des mentors nommés Berlusconi, Galliani et Leonardo

Mais, pour l’instant, le Ballon d’or 2007 reste intéressé par la gestion de club. Dans un entretien avec La Gazzetta dello Sport, le natif de Gama raconte : « J’ai eu d’excellents mentors : Berlusconi, Galliani, Braida, Leonardo, sans oublier Florentino à Madrid. En tant que joueur, j’ai étudié leur travail. Aujourd’hui, je travaille dans le marketing sportif, et qui sait ce que l’avenir me réserve. »

Certains l’envoient vers Milan, que ce soit pour le coaching ou la direction. « Ma relation avec Milan a toujours été et restera particulière pour moi », avoue Kaká. Bientôt un retour chez les Rossoneri ?

Huitième la saison passée, Milan ne s’est pas qualifié pour une compétition européenne. Cette saison, les hommes d’Allegri s’en sortent plutôt bien. Les Milanais sont deuxièmes de Serie A et, à moins d’une énorme surprise, ils retrouveront la Ligue des champions l’année prochaine. Prochaine échéance pour eux : le Derby della Madonnina face à l’Inter dimanche.

