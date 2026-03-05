S’abonner au mag
  • Italie
  • AC Milan

Kaká de retour dans le foot ?

EA
Réactions
Kaká de retour dans le foot ?

Il a un nom qu’on ne peut pas oublier. Parce qu’il est spécial, oui, mais surtout parce qu’il a marqué toute une génération. Ricardo Kaká, ancienne star du Real Madrid et de l’AC Milan, se préparerait à un avenir d’entraîneur. Le Brésilien a étudié le management sportif à Harvard et a suivi des formations de la FIFA et de l’UEFA.

Des mentors nommés Berlusconi, Galliani et Leonardo

Mais, pour l’instant, le Ballon d’or 2007 reste intéressé par la gestion de club. Dans un entretien avec La Gazzetta dello Sport, le natif de Gama raconte : « J’ai eu d’excellents mentors : Berlusconi, Galliani, Braida, Leonardo, sans oublier Florentino à Madrid. En tant que joueur, j’ai étudié leur travail. Aujourd’hui, je travaille dans le marketing sportif, et qui sait ce que l’avenir me réserve. »

Certains l’envoient vers Milan, que ce soit pour le coaching ou la direction. « Ma relation avec Milan a toujours été et restera particulière pour moi », avoue Kaká. Bientôt un retour chez les Rossoneri ?

Huitième la saison passée, Milan ne s’est pas qualifié pour une compétition européenne. Cette saison, les hommes d’Allegri s’en sortent plutôt bien. Les Milanais sont deuxièmes de Serie A et, à moins d’une énorme surprise, ils retrouveront la Ligue des champions l’année prochaine. Prochaine échéance pour eux : le Derby della Madonnina face à l’Inter dimanche.

Sortir de l’université et atterrir à l’AC Milan, un sacré piston.

Au bout du suspense, l’AC Milan s’impose contre Cremonese et conserve son invincibilité à l’extérieur

EA

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
  • Légende
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Alors que Thomas Bangalter est partout, du nouveau film de Cédric Jimenez au nouvel album d'Orelsan en passant par la fête de fermeture du Centre Pompidou, c'est le moment de relire notre grand récit sur la fin de Daft Punk !

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

22
Revivez Marseille - Toulouse (2-2)
Revivez Marseille - Toulouse (2-2)

Revivez Marseille - Toulouse (2-2)

Revivez Marseille - Toulouse (2-2)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.