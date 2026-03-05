S’abonner au mag
Omar Daf n’est plus l’entraîneur de l’Amiens SC

SW
Omar Daf n&rsquo;est plus l&rsquo;entraîneur de l&rsquo;Amiens SC

Vraiment fatals, ces Picards. L’Amiens SC a communiqué ce jeudi matin la mise en retrait d’Omar Daf, qui n’entraînera donc plus l’écurie samarienne. Après de brefs remerciements, le club indique que « la prise en charge du groupe professionnel sera assurée dès demain par Patrice Descamps, Julien Ielsch et Serge Costa » en attendant l’arrivée d’une nouvelle tête sur le banc. Omar Daf était en poste depuis 2023.

Une lutte archarnée pour rester en Ligue 2

Va falloir saquer ed’din pour ne pas braire à la fin de la saison. L’Amiens SC est seizième de Ligue 2, soit barragiste, à quatre longueurs de la bouffée d’air que représente les quatorzième et quinzième place, respectivement occupées par l’US Boulogne CO et l’AS Nancy-Lorraine. D’ailleurs, les Picards ne pointent qu’à quatre points de Laval, dix-septième. Pour se tirer d’affaire, le trio de coachs en intérim va devoir composer pour tenir tête aux concurrents directs. À l’boéne flantchète pour tenter de prendre des points à Boulogne ce vendredi, donc.

Elle est loin, la magie de La Licorne.

Vainqueur à Amiens, Troyes repasse devant Saint-Étienne

SW

