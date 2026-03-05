Omar Daf n’est plus l’entraîneur de l’Amiens SC

Vraiment fatals, ces Picards. L’Amiens SC a communiqué ce jeudi matin la mise en retrait d’Omar Daf, qui n’entraînera donc plus l’écurie samarienne. Après de brefs remerciements, le club indique que « la prise en charge du groupe professionnel sera assurée dès demain par Patrice Descamps, Julien Ielsch et Serge Costa » en attendant l’arrivée d’une nouvelle tête sur le banc. Omar Daf était en poste depuis 2023.

L’Amiens SC officialise la mise en retrait d’Omar Daf de son poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle à compter de ce jour. Le club tient à remercier Omar pour son engagement, son professionnalisme et le travail accompli depuis son arrivée, ainsi que pour l’investissement… pic.twitter.com/FnwGJaQn7z — Amiens SC (@AmiensSC) March 5, 2026

Une lutte archarnée pour rester en Ligue 2

Va falloir saquer ed’din pour ne pas braire à la fin de la saison. L’Amiens SC est seizième de Ligue 2, soit barragiste, à quatre longueurs de la bouffée d’air que représente les quatorzième et quinzième place, respectivement occupées par l’US Boulogne CO et l’AS Nancy-Lorraine. D’ailleurs, les Picards ne pointent qu’à quatre points de Laval, dix-septième. Pour se tirer d’affaire, le trio de coachs en intérim va devoir composer pour tenir tête aux concurrents directs. À l’boéne flantchète pour tenter de prendre des points à Boulogne ce vendredi, donc.

Elle est loin, la magie de La Licorne.

