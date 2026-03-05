S’abonner au mag
Le barrage de l'Irak pour la qualif au Mondial 2026 menacé ?

Une guerre qui frappe aussi le football. Comme le rapporte le Guardian, l’Irak risque de ne pas pouvoir participer à la finale des barrages intercontinentaux prévue le 31 mars à Monterrey, au Mexique, en raison du conflit actuel dans la région. Les Irakiens devaient y affronter la Bolivie ou le Suriname.

La fédération irakienne de football a été informée par le ministère irakien des Transports et la compagnie nationale Iraqi Airways que l’espace aérien du pays serait fermé pour au moins quatre semaines. Cela empêcherait près de la moitié des joueurs de la sélection nationale de se rendre au Mexique. Le sélectionneur, l’Australien Graham Arnold, est également actuellement bloqué à Dubaï.

Des obstacles supplémentaires : les visas

Une solution pourrait être un trajet terrestre d’environ 25 heures de Bagdad à la Turquie, puis un vol depuis ce pays. Cependant, il n’est pas certain que ces routes soient toutes accessibles d’ici le jour du départ. Par ailleurs, la fédération attend encore certains visas pour des membres du staff et des joueurs afin de pouvoir entrer au Mexique.

Pour l’instant, la FIFA ne bronche pas et veut maintenir le match.

On connaît les affiches des barrages intercontinentaux pour la Coupe du monde

