Le Maroc croque l'Irak et rejoint les quarts

Maroc 3-0 Irak

Buts : Richardson (19e), Rahimi (28e), Ezzalzouli (36e) pour les Lions de l’Atlas

Un duel de Lions à sens unique.

Dans une Allianz Riviera de Nice acquise à sa cause, le Maroc a torpillé l’Irak (3-0) pour se qualifier pour les quarts de finale du tournoi olympique. Le show était également assuré en tribunes : 25 000 supporters étaient annoncés sur la Côte d’Azur, des fans des Lions de l’Atlas en grande majorité, qui ont donné de la voix pour leur équipe.

Le score s’est débloqué peu après le quart d’heure de jeu, suite à un excellent travail d’Achraf Hakimi. Le capitaine marocain s’est parfaitement joué de la défense irakienne pour servir Amir Richardson (1-0, 19e). Loin de s’arrêter de jouer, le Maroc a continué de multiplier les offensives, doublant la mise grâce à Soufiane Rahimi, son homme en forme, dix minutes plus tard (2-0, 28e). Complètement submergés, les Irakiens ont dû faire un double changement à la trentième minute, et ont bien cru revenir au score avec une tête de Nihad Mohammed, repoussée par Mohamedi (36e). Dans la foulée, Ezzalzouli s’est chargé d’alourdir le score, en inscrivant un superbe but d’une frappe du droit (3-0, 36e).

𝗟𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗢𝗖 🇲🇦 𝗗𝗘́𝗙𝗜𝗟𝗘 𝗙𝗔𝗖𝗘 𝗔̀ 𝗟’𝗜𝗥𝗔𝗞 ! Le but incroyable de Abdessamad Ezzalzouli ! Ça fait 3-0 ! pic.twitter.com/xCr7ITM78S — Actu Foot Maghreb (@actufootmaghreb) July 30, 2024

Très en vue en première période, Ilias Akhomach est reparti sur le même rythme après la pause, mais sa frappe du gauche n’a pas accroché le cadre irakien (47e). Le Maroc a pu poser le jeu ensuite, en ralentissant le rythme et en faisant tourner son effectif. Ali Jasim a bien failli réduire l’écart du score suite à un petit festival, mais sa tentative a été repoussée sur la ligne par un défenseur marocain (86e).

Et hop, la première place de groupe pour les Marocains, qui vont encore devoir attendre un peu pour connaître leur adversaire (qui pourrait être la France en cas de deuxième place).

Maroc (4-4-1-1) : Mohamedi – Hakimi, El Azzouzi (Tahif, 85e), Boukamir, El Ouahdi – Akhomach (Ben Seghir, 67e), Richardson (Bouchouari, 62e), Targhalline (Kechta, 62e), Ezzalzouli – El-Khannouss – Rahimi (Maouhoub, 62e). Sélectionneur : Tarik Sektioui.

Irak (4-2-3-1) : Hasan Amoyed – Ahmed Hasan, Suad Natiq, Hussein Amer, Mustafa Saandoon (Hussein Ali, 79e) – Karrar Mohammed, Ibrahim Bayesh – Karrar Saad (Nihad Mohammed, 31e), Muntadher Mohammed, Youssef Amyn (Ali Jasim, 31e) – Aymen Hussein. Sélectionneur : Radhi Shenaishil.

