Brice Samba en route vers Rennes ?

Le Père Noël a donné des idées au Stade Rennais ?

Quelques minutes après l’annonce de la possible signature de Seko Fofana dans les rangs des Rouge et Noir, L’Equipe annonce qu’un accord de principe a été trouvé avec le RC Lens pour l’arrivée de Brice Samba en Bretagne. Le montant total de la transaction serait bien supérieur à 14M d’euros et la transaction aurait été mené par Joseph Oughourlian, le propriétaire du Racing Club de Lens, soucieux d’équilibrer les comptes durant ce mercato hivernal.

Un départ de Samba, cadre du Racing Club de Lens depuis son arrivée en 2022, serait forcément une perte sportive très importante pour l’actuel 7e de Ligue 1, aux portes de l’Europe, qui n’est qu’à trois points du voisin lillois, 4e. En cas de signature à Rennes, l’actuel numéro 2 chez les Bleus devrait s’engager jusqu’en 2029 et pousser sur le banc ou vers la sortie Steve Mandanda. À 39 ans, l’actuel numéro un dans les buts des Rouge et Noir pourrait être tenté de ne pas vivre les derniers mois de sa riche carrière depuis le banc de touche.

Monsieur Pinault a des ambitions pour 2025 : recruter Florian Sotoca, Facundo Medina et David Pereira da Costa avant la nouvelle année.

Seko Fofana vers un retour en Ligue 1