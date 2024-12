Donnarumma ne sera pas le seul gardien à manquer Lens-PSG

Jolie preuve de fair-play de la part des Lensois.

Alors que le Paris Saint-Germain sera privé de son habituel gardien titulaire Gianluigi Donnarumma pour le déplacement à Lens ce dimanche, pour le compte des 32es de finale de la Coupe de France, c’est au tour du dernier rempart lensois Brice Samba de déclarer forfait à son tour. C’est son entraineur Will Still qui l’a annoncé en conférence de presse ce vendredi, affirmant que l’international français (3 sélections) s’était « foulé la cheville », en plus de souffrir de « maux de dos ».

Première pour Hervé Koffi

Selon toute vraisemblance, c’est donc l’international burkinabè Hervé Koffi (58 sélections) qui devrait défendre les cages des Sang & Or pour le choc entre les deux écuries de Ligue 1, pour ce qui constituera son tout premier match sous les couleurs du club artésien, qu’il a rejoint l’été dernier en provenance de Charleroi. En plus de Samba, Will Still devra également se passer de Martin Satriano, Ruben Aguilar, Wesley Saïd, toujours blessés, ainsi que de Rémy Labeau-Lascary, victime d’une rupture des ligaments croisés lors du déplacement à Auxerre samedi dernier (2-2).

Un défi qui s’annonce sacrément corsé pour Koffi.

