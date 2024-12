OM : Rachid Zeroual revient sur son rôle dans le départ de Deschamps

Non, le football n’est pas politique.

Interrogé dans l’After Foot à Marseille jeudi soir, Rachid Zeroual est revenu sur son rôle dans le départ de Didier Deschamps de l’Olympique de Marseille en 2012. Comme à son habitude, le leader historique des South Winners a été droit au but : « Il m’a mêlé à des histoires. En tant que supporters, on l’a accueilli en faisant des banderoles dans le virage pour dire qu’on l’avait connu en tant que joueur et qu’on était les plus heureux du monde de le voir en tant qu’entraîneur. Puis je ne sais pas ce qui lui a pris. Il a voulu faire sauter des gens au sein du club. Il est parti en guerre contre eux et il nous a mêlés à cette guerre, alors qu’on n’avait rien à voir. Entre-temps, j’ai essayé de rattraper le coup. »

Rachid Zeroual a-t-il contribué au départ de Didier Deschamps lorsqu'il entraînait l'OM ? La réponse de l'intéressé #RMCLive pic.twitter.com/BN8bd6lPFZ — After Foot RMC (@AfterRMC) December 19, 2024

« Il est allé dire des conneries à Sarkozy »

Après cette tirade, l’un des hommes les plus influents du club phocéen a repris son laïus en évoquant cette fois un ancien président de la République : « Il est allé dire des conneries à Sarkozy, comme quoi j’étais le commanditaire des braquages et car-jackings de joueurs. Qu’est-ce que vous voulez que je lui dise ? Que je l’aime ? » Parce qu’il a sans doute un grand cœur, Zeroual a ensuite tenu à dire quelques mots doux sur « DD » : « Ça reste une icône, je n’ai pas dit le contraire. J’aime Deschamps pour ce qu’il est, pour ce qu’il a été à l’OM. En tant que sélectionneur, j’ai adoré ce qu’il a fait en équipe de France. »

Sacré luron.

