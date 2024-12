Sans le Real Madrid, Kylian Mbappé serait resté au PSG toute sa « vie »

Les mots du Kyks. N’oubliez pas de l’appeler Kyks. Il aime bien quand on l’appelle Kyks.

Invité dans le cadre du reportage beUNITED, diffusé ce jeudi sur beIN Sports, Kylian Mbappé est parti à la rencontre de jeunes en situation de handicap pour répondre à leurs questions, mais aussi découvrir le cécifoot. L’international français a inévitablement été invité à réagir, comme dans Clique! quelques semaines plus tôt, sur les relations qu’il entretient avec son ancien club du PSG. « Je serai toujours Parisien, mais maintenant je suis un supporter », a d’abord commenté l’international français, qui fête ce vendredi ses 26 ans, avant d’affirmer qu’il aurait pu terminer sa carrière à Paris : « Si ça n’avait pas été pour le Madrid, je serais resté au PSG toute ma vie ».

« Le PSG, l’un des plus grands clubs du monde »

« Je continue de suivre les matchs du PSG, j’ai des amis dans l’équipe et ils jouent bien en ce moment […] Le PSG demeure le plus grand club de France et l’un des plus grands clubs du monde », a également déclaré Mbappé, comme pour réaffirmer son attachement au club de la capitale, où il aura affolé tous les records pendant sept saisons.

Invité à réagir sur son idole d’enfance, Mbappé a également confirmé toute l’admiration qu’il voue à Cristiano Ronaldo (39 ans) : « J’ai joué avec de grands joueurs : Messi, Neymar, Griezmann, Pogba, Benzema… Ce serait vraiment amusant de jouer avec Cristiano Ronaldo. Ça va être très compliqué maintenant. Mais j’ai eu la chance de jouer contre lui, c’est une légende du sport. »

