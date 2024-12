L’arbitre de la rencontre entre l’OM et le LOSC va porter plainte

Une nouvelle plainte contre l’OM.

À la suite de la rencontre entre l’OM et le LOSC (1-1) ce samedi dernier, l’arbitre de la rencontre, Willy Delajod, avait fait l’objet d’insultes à cause des décisions qu’il avait prises durant le match. Sifflé par le stade Vélodrome, Delajod a été harcelé et a pris la décision de porter plainte.

La FFF soutient Willy Delajod

La rencontre n’aura jamais été maîtrisée par ce dernier selon Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’OM qui s’était exprimé en fin de match après la descente sur la pelouse du président du LOSC, Olivier Létang, et du directeur sportif de l’OM, Mehdi Benatia. L’arbitre a fini escorté par les agents de sécurité sous la bronca du Vélodrome vers le vestiaire à la fin de la rencontre.

Le cyberharcèlement sur les réseaux sociaux a été la goutte de trop : le décisionnaire du rectangle vert a décidé de porter plainte. Une décision soutenue par Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, qui a indiqué dans un communiqué avoir condamné fermement les insultes et les menaces à l’encontre de l’arbitre.

Des sanctions vont tomber.

De Zerbi après OM-Lille : « Je crois que l’arbitre n’a jamais eu le match en main »