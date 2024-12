La Ligue des champions renfloue les caisses du Stade brestois

C’est donc ça, la méritocratie ?

Avec le nouveau format de la Ligue des champions, de nouvelles grilles tarifaires sont entrées en vigueur concernant la rémunération des équipes lors des matchs nuls et des victoires. Désormais, un nul rapporte 700 000 euros et une victoire 2,1 millions d’euros. En six journées, le bilan de quatre victoires, un nul et une défaite du Stade brestois a donc permis au club breton d’empocher 9,1 millions d’euros.

Un pactole pouvant dépasser les 40 millions d’euros !

En résumé, la participation des Ty Zefs à la compétition reine des clubs a déjà garanti près de 30 millions d’euros à Brest (28 pour être précis), puisque la troisième place de Ligue 1 avait sécurisé 19 millions d’euros aux Finistériens. Et ce n’est pas terminé : le classement compte au niveau sportif, mais également sur le plan économique.

Au menu : une prime de 275 000 euros par place gagnée au classement, où Brest figure pour l’instant à la 7e place (sur 36). Les Pirates peuvent espérer un nouveau bonus avoisinant les 8 millions d’euros. Le top 8 permettrait même au club breton de ramasser 11 millions d’euros pour avoir directement gagné sa place en huitièmes de finale. Au total, cette campagne européenne historique pourrait être synonyme d’un bonus de plus de 40 millions d’euros.

Pour info, le budget annuel du Stade brestois, c’est 48 millions d’euros. Eh ouais.

Brest prolonge Kenny Lala et Mahdi Camara