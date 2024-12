Nouveau stade pour Brest en Coupe d’Europe ?

Quelqu’un leur a dit que les Bretons de Paris étaient à Montparnasse ?

Forts de leur victoire face au PSV (1-0), les Brestois vont devoir se creuser les méninges pour trouver où jouer, au minimum, leur barrage, sinon leur huitième de finale de Ligue des champions. Le stade de Roudourou n’étant plus aux normes de l’UEFA pour le prochain tour de la compétition, le Stade brestois va de nouveau devoir déménager, après avoir déjà dû abandonner Francis-Le Blé avant même le début de la C1. Selon L’Équipe, les Ty-Zefs ont déjà pris les devants et ont contacté le Stade de France pour se renseigner sur la faisabilité d’un match dans le plus gros stade de l’Hexagone.

Rien n’est définitif à ce stade, il faudra encore des discussions et connaître le calendrier exact des Brestois, mais l’idée d’imaginer l’enceinte dyonisienne tout de rouge vêtue et auréolée de drapeaux bretons a quelque chose de séduisant. Les autres pistes pourraient mener à Nantes, Rennes, ou… Roudourou, mais il faudrait pour cela plusieurs aménagements dans l’enceinte de l’EAG, qui avait d’ailleurs accueilli un 16e de finale de Ligue Europa en 2015, lorsque l’En Avant avait reçu le Dynamo Kiev. De toute façon, tant qu’ils prennent Marco Bizot et Emmanuel Bessong dans leurs valises, il ne devrait rien leur arriver.

La preuve en tout cas, qu’il n’y a pas que la Coupe de France pour aller à Saint-Denis !

