Montpellier rembarré par ses propres supporters

En pleine crise de la cinquantaine.

Rien ne va plus pour Montpellier Hérault SC, lanterne rouge de Ligue 1. À cela s’ajoute la mauvaise attitude de leur capitaine Téji Savanier lors de la déroute en Coupe de France 4-0 contre le Puy-en-Velay. Le club quinquagénaire, soucieux de renouer les liens avec sa communauté, a lancé un concours invitant les fans à dessiner un quatrième maillot pour la saison. Désigné comme « le maillot des supporters », il devrait être porté lors d’un ou plusieurs matchs de championnat.

Même hors des terrains, le MHSC fait pschitt…

Sauf que ces fans n’en ont visiblement rien à faire de ce maillot… Les réactions sur les réseaux sociaux traduisent la frustration : « On a plus de maillots que de victoires cette saison », ironise un internaute. Un autre, plus grinçant : « Besoin de vente de maillots pour payer les 210.000€ par mois de Savanier ? ».

Je propose ça pic.twitter.com/6AbP8aPsoG — 𝗦𝗮𝗵𝗿𝗮 🇲🇦 (Le MHSC m'a tué) (@sahra8) December 24, 2024

Certains ont saisi la perche qu’on leur a tendue : proposant des maillots bardés d’un « Ligue 2 on arrive » ou dénonçant la relation entre le président Laurent Nicollin et Vincent Labrune, président de la LFP. Les propositions sérieuses peuvent être envoyées jusqu’au 25 janvier, dans le cadre des 50 ans du club. Pendant ce temps, l’équipe de Jean-Louis Gasset tentera de relever la tête avec un déplacement à Lyon le 4 janvier, avant de recevoir Angers le 12.

On récolte ce que l’on sème, et là on dirait que c’est l’heure de la Mosson.

Au tour de la Butte Paillade d'y aller de son communiqué