Incidents à Montpellier, banderoles du PSG : la commission de discipline repousse son jugement

Prendre la décision de ne pas décidée.

Alors qu’une réponse aux incidents du week-end passé était attendue pour ce mercredi soir, la commission de discipline de la LFP a préféré jouer la montre, et mettre « le dossier en instruction au regard de la gravité des faits ». Arrêté à la 57e minute à cause du jet de fumigène sur la pelouse et d’un départ d’incendie en tribune alors que le score était de 0-2 pour les visiteurs, le match entre Montpellier et Saint-Étienne connaîtra son sort le mercredi 2 avril. Le prochain rencontre du MHSC à domicile n’étant prévu que le 6 avril, cela laissera le temps à la Ligue de réunir toutes les informations pour compléter le dossier, avant de se prononcer sur la fermeture ou non de la tribune de la Butte Paillade 91.

Patience également pour le dossier banderoles du PSG

Concernant les banderoles des ultras parisiens destinées à Adrien Rabiot lors du PSG-OM de dimanche, le dossier n’a pas été instruit, un délai de sept jours devant être observé avant une éventuelle convocation.

Et le 2 avril, il ne s’agira plus de blaguer.

« Humainement, Gasset est ce qui se fait de plus rare dans le foot »