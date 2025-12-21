S’abonner au mag
  • Championship
  • J22
  • Sunderland-Coventry (1-1)

L'après-midi caliente de Frank Lampard à Southampton

QB
L'après-midi caliente de Lampard à Southampton

Frank du collier.

Solide leader de Championship avec six points d’avance, Coventry City peut rêver d’une montée en Premier League. Le leader n’est pas tout à fait serein pour autant puisqu’il n’a gagné qu’un seul de ses quatre derniers matchs. Samedi, il a partagé les points avec Southampton au St Mary’s Stadium (1-1). Suffisant pour que Frank Lampard chambre les supporters locaux à la fin du match. Un juste retour des choses puisque le public s’était amusé à chanter qu’il était une version « merdique » de Steven Gerrard pendant la rencontre.

En voyant Lampard bomber le torse, plusieurs joueurs des Saints ont couru vers lui pour s’expliquer. Les joueurs de Coventry ont immédiatement voulu s’interposer, donnant le coup d’envoi à une empoignade bien virile. « Les supporters peuvent vous dire ce qu’ils veulent (…), les émotions sont très intenses, a réagi Lampard au micro de Sky Sports quelques minutes plus tard. Je m’excuse pour mon langage, et peut-être qu’ils s’excuseront pour le leur. »

Le deuxième round est programmé au mois de mars.

Will Still n’est plus l’entraîneur de Southampton

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

06
Revivez Bourg-en-Bresse - Marseille (0-6)
Revivez Bourg-en-Bresse - Marseille (0-6)

Revivez Bourg-en-Bresse - Marseille (0-6)

Revivez Bourg-en-Bresse - Marseille (0-6)
04
Revivez Fontenay-PSG (0-4)
Revivez Fontenay-PSG (0-4)

Revivez Fontenay-PSG (0-4)

Revivez Fontenay-PSG (0-4)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!