L'après-midi caliente de Lampard à Southampton

Frank du collier.

Solide leader de Championship avec six points d’avance, Coventry City peut rêver d’une montée en Premier League. Le leader n’est pas tout à fait serein pour autant puisqu’il n’a gagné qu’un seul de ses quatre derniers matchs. Samedi, il a partagé les points avec Southampton au St Mary’s Stadium (1-1). Suffisant pour que Frank Lampard chambre les supporters locaux à la fin du match. Un juste retour des choses puisque le public s’était amusé à chanter qu’il était une version « merdique » de Steven Gerrard pendant la rencontre.

Após o apito final, Frank Lampard comemorou o empate em direção à torcida do Coventry City, e alguns jogadores do Southampton não gostaram, o que levou a um empurra-empurra entre os jogadores. Frank Lampard honra muito este clube, eu amo meu treinador! 💪👏 📹 @SkyFootball pic.twitter.com/v2ceE4iypO — Coventry City 🐘🇧🇷 (@SkyBluesBR) December 20, 2025

En voyant Lampard bomber le torse, plusieurs joueurs des Saints ont couru vers lui pour s’expliquer. Les joueurs de Coventry ont immédiatement voulu s’interposer, donnant le coup d’envoi à une empoignade bien virile. « Les supporters peuvent vous dire ce qu’ils veulent (…), les émotions sont très intenses, a réagi Lampard au micro de Sky Sports quelques minutes plus tard. Je m’excuse pour mon langage, et peut-être qu’ils s’excuseront pour le leur. »

Le deuxième round est programmé au mois de mars.

