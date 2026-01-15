Un concert de soutien à Christophe Gleizes le 29 janvier au Bataclan

Nous avons besoin de votre aide pour venir comme pour relayer la soirée FREE GLEIZES, concert de soutien organisé par Reporters Sans Frontières le 29 janvier 2026 au Bataclan.

Christophe Gleizes, journaliste à So Foot et Society, est condamné à 7 ans de prison et emprisonné en Algérie pour avoir exercé son métier. Cette soirée vise à exiger sa libération immédiate et inconditionnelle.

Au programme : un concert avec Alex Beaupain, Malik Djoudi, Elephanz et Mathilda, ainsi que la prise de parole du comité de soutien et de personnalités du sport, de la culture et des médias.

🕰️ 20h – 22h30 🎤 Billet : 9,50 € ➡️ 100 % des bénéfices seront reversés à RSF pour la campagne de libération de Christophe Gleizes.

Chaque relais compte. N’hésitez pas à partager l’information sur vos réseaux et auprès de vos contacts.

