Kvaratskhelia touché à la cheville droite lors de PSG-Newcastle

Le coup dur de la soirée. Alors que le PSG essaye de valider sa qualif direct pour le top 8 de Ligue des champions contre Newcastle, Khvicha Kvaratskhelia est sorti sur blessure. Après un contact qui semble involontaire avec Anthony Elanga, le Géorgien s’est tordu la cheville droite, puis est sorti sans pouvoir poser le pied au sol, soutenu par Achraf Hakimi et le staff du PSG. Il a été remplacé par Désiré Doué (23e). Plus tôt dans la soirée, il avait été décisif, offrant à Vitinha l’ouverture du score des Parisiens, bien partis pour consolider leur place dans le top 8.

Gros coup dur pour le PSG avec cette terrible blessure de Kvaratskhelia 😖 Le Géorgien est obligé de céder sa place à Désiré Doué après 23 minutes de jeu 🤕#PSGNUFC | #UCL pic.twitter.com/PvFcaChTc3 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 28, 2026

Il était le seul Parisien qui n’avait pas été blessé, il fallait que ça tombe sur lui.

