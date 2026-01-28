S’abonner au mag
Kvaratskhelia touché à la cheville droite lors de PSG-Newcastle

Le coup dur de la soirée. Alors que le PSG essaye de valider sa qualif direct pour le top 8 de Ligue des champions contre Newcastle, Khvicha Kvaratskhelia est sorti sur blessure. Après un contact qui semble involontaire avec Anthony Elanga, le Géorgien s’est tordu la cheville droite, puis est sorti sans pouvoir poser le pied au sol, soutenu par Achraf Hakimi et le staff du PSG. Il a été remplacé par Désiré Doué (23e). Plus tôt dans la soirée, il avait été décisif, offrant à Vitinha l’ouverture du score des Parisiens, bien partis pour consolider leur place dans le top 8.

Il était le seul Parisien qui n’avait pas été blessé, il fallait que ça tombe sur lui.

