Griezmann, une bonne decisión pour l’Atlético et le foot

L’histoire entre l’Atlético de Madrid et Antoine Griezmann ne pouvait pas se finir maintenant, pas comme ça, en pleine saison. Le Français qui aura bientôt 35 ans ne rejoindra pas la MLS dès cet hiver, avec l’idée de finir son aventure colchonero en beauté.

Il semblait proche de filer en MLS, mais il a préféré lâcher sa meilleure talonnade pour servir Nicolás González et aider les siens à l’emporter face à la Real Sociedad samedi (3-2). Antoine Griezmann peut être sûr d’une chose : il n’est pas resté à l’Atlético de Madrid pour rien. S’il n’est plus un titulaire indiscutable aux yeux de Diego Simeone, il reste l’âme de ce club et un élément important d’une équipe qui ne voulait pas le voir partir dès cet hiver. À bientôt 35 ans (le 21 mars), le Mâconnais s’éclate et continue de faire tourner le compteur (12 buts et 3 passes dé en 39 apparitions cette saison).

El taconazo de Griezmann es una pasada. Qué maravilla 😍pic.twitter.com/hCmSLkUpOC — Iván (@IvaanBlanco26) March 7, 2026

Le directeur du football des Matelassiers, Mateu Alemany, a confirmé le soulagement général de voir le chouchou du Metropolitano poursuivre son aventure madrilène : « Comme je l’ai déjà dit, [Griezmann] a encore cette saison plus deux autres [en option] dans son contrat. Antoine est une légende et il est dans un état de forme extraordinaire. Les supporters vont donc l’applaudir comme toujours, et il va continuer avec nous. » Au moins pour trois mois, pour le plaisir et les livres d’histoire.

Un vol retardé plutôt qu’annulé ?

L’ancien homme fort des Bleus n’a jamais caché son désir de s’envoler pour le pays de l’oncle Sam, entre son affection pour la culture américaine et la drague de nombreuses franchises ces dernières années. Fin février, on annonçait des négociations avancées entre Orlando City et l’Atlético de Madrid pour que l’emblématique numéro 7 français traverse l’Atlantique avant le 26 mars, date de la fin du mercato étasunien. En vain, donc. Dans quelques semaines, le flirt pourrait se transformer en union concrète pour le passionné des courses hippiques, sous contrat jusqu’en 2027 avec l’Atléti. L’été prochain, il fera face à une nouvelle decisión : rejoindre les tíos qui ont brillé en Liga au pays de Donald Trump (Leo Messi, Jordi Alba, Luis Suárez entre autres) ou rempiler pour une nouvelle année en Espagne.

Comme le relaie L’Équipe, Orlando City est toujours prioritaire sur le dossier. Toutefois, le club floridien ne serait pas la seule écurie à faire les yeux doux au gaucher de bientôt 35 ans : l’Inter Miami et le Montréal FC l’ont en effet placé sur leur « discover list », un joyeux outil permettant de négocier avec le joueur s’il veut rejoindre leurs rangs. Adorateur de longue date des colorations à la Grizou, le Los Angeles FC n’aurait pas non plus rompu le dialogue. Une kyrielle d’opportunités s’offrent donc à l’ex-international français.

Le rêve d’une fin en beauté

En attendant, Griezmann restera Griezmann en Europe et en Espagne, où les supporters de l’Atlético étaient ravis de le voir rester. « Je ne sais pas ce qui va se passer avec Antoine. Nous voulons tous qu’il termine sa carrière à l’Atlético de Madrid, mais c’est une décision qu’il doit prendre », disait même son partenaire Koke. Le 17 mai, date du dernier match de la saison à la maison, il y aura peut-être des adieux à la hauteur du joueur qu’il est, qu’il aura été, et qu’il sera redevenu après son passage au Barça. Il lui reste quelques beaux rendez-vous pour finir en beauté.

Ce mardi soir, il devrait être sur le terrain pour le huitième de finale aller de Ligue des champions de son Atlético de Madrid face à Tottenham. Il paraît improbable de voir la bande de Simeone soulever la coupe aux grandes oreilles au printemps, mais il ne faut jamais jurer de rien dix ans après la finale perdue contre le Real Madrid, en 2016. L’histoire de Griezmann avec les Colchoneros mérite au moins un nouveau titre, après la Ligue Europa et la Supercoupe d’Europe en 2018 (et la Supercoupe d’Espagne 2014 à son arrivée) : la finale de Coupe du Roi le 18 avril prochain contre la Real Sociedad aurait pesé dans le choix du Frenchie aux cheveux bleus de ne pas s’en aller. Ce serait une apothéose, une fin rêvée, pour celui qui a besoin de huit matchs pour devenir le quatrième joueur le plus capé de l’histoire de l’Atlético, dont il est déjà le meilleur buteur. Il ne nous reste plus qu’à profiter.

